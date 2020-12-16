Горбань показала откровенное видео

Звезда сериала «Кухня» Мария Горбань опубликовала на своей странице в Instagram короткий ролик прямиком из закулисья одного из своих новых проектов. В видео актриса предстала перед зрителями и коллегами по съемке в эротичном кружевном белье.

На записи запечатлена съёмка эпизода, в котором Горбань крутится перед камерой в полупрозрачном пеньюаре. Артистка кокетливо поглядывает на свои коллег-мужчин, один из которых пытается руководить процессом.

«Ну ты кому показываешь? Не мне разве?» — слышится мужской голос.

«Я не тебе, я камере вообще-то», — отзывается Горбань.

Подписчики, оценив видео, пришли к выводу, что на видео актриса выглядит совсем не пошло. При этом, по мнению пользователей, от нее буквально исходит сексуальность, перед которой не могут устоять ее коллеги.

«Ооо, какие взгляды у мужчин! Вот она — женщина-мечта!» — написала пользовательница под ником natela.she (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).

«А какие у парней физиономии довольные… У всех при том», — отметила olga_kamaletdinova_live.

«Великолепная и потрясающая безумно красивая женщина», — констатировал vasilii.zherdev.