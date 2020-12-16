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«Кому показываешь?»: Горбань показала откровенное видео 

Павел Тиунов 45 минут назад
Горбань показала откровенное видео
Фото: Instagram
Звезда сериала «Кухня» Мария Горбань опубликовала на своей странице в Instagram короткий ролик прямиком из закулисья одного из своих новых проектов. В видео актриса предстала перед зрителями и коллегами по съемке в эротичном кружевном белье.
На записи запечатлена съёмка эпизода, в котором Горбань крутится перед камерой в полупрозрачном пеньюаре. Артистка кокетливо поглядывает на свои коллег-мужчин, один из которых пытается руководить процессом.

«Ну ты кому показываешь? Не мне разве?» — слышится мужской голос.

«Я не тебе, я камере вообще-то», — отзывается Горбань.

Подписчики, оценив видео, пришли к выводу, что на видео актриса выглядит совсем не пошло. При этом, по мнению пользователей, от нее буквально исходит сексуальность, перед которой не могут устоять ее коллеги.

«Ооо, какие взгляды у мужчин! Вот она — женщина-мечта!» — написала пользовательница под ником natela.she (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).

«А какие у парней физиономии довольные… У всех при том», — отметила olga_kamaletdinova_live.

«Великолепная и потрясающая безумно красивая женщина», — констатировал vasilii.zherdev.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Мария Горбань вызвала бурную реакцию своих подписчиков, опубликовав страстное фото со своим реальным мужем. Поклонники, которые нередко называют «экранной супругой» Дмитрия Нагиева, назвали поведение артистки «изменой» известному шоумену.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Дмитрий Нагиев , Мария Горбань
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