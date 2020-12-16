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Москва

«Юмор уровня „Кривое зеркало“: Собчак проехалась по жене Петросяна 

Павел Тиунов 49 минут назад
Собчак «проехалась» по жене Петросяна
Фото: ТАСС
Ксения Собчак жестко высмеяла жену Евгения Петросяна Татьяну Брухунову. Светская львица проехалась по супруге юмориста в своем Telegram-канале «Кровавая барыня».
Внимание Собчак изначально привлек пост Брухуновой в сториз в Instagram. Жена Петросяна опубликовала коллаж из своей фотографии и снимка памятнике черепахе Тортилле из книги Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино». Брухунова посчитала, что очень похода на персонажа популярной детской сказки и написала, что «это очень смешно».
instagram.com/bruhunova
Собчак не смогла пройти мимо.

«Когда уровень юмора «Кривого зеркала» передаётся половым путём», — отметила телеведущая (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

Как сообщал «Рамблер», Татьяна Брухунова и Евгения Петросян поженились в конце 2019 года. В марте 2020-го средства массовой информации сообщили, что суррогатная мать родила Петросяну и Брухуновой ребенка. Подписчицы Брухуновой в Instagram нередко критикуют ее внешний вид, а также тот факт, что она увела Петросяна у юмористки Елены Степаненко. Не так давно молодая жена артиста сорвалась на пользовательниц. Женщина назвала хейтеров «моралистками» и потребовала оставить ее в покое.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Елена Степаненко , Ксения Собчак , Алексей Толстой , Татьяна Брухунова , Евгений Петросян
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