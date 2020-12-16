Собчак «проехалась» по жене Петросяна

Ксения Собчак жестко высмеяла жену Евгения Петросяна Татьяну Брухунову. Светская львица проехалась по супруге юмориста в своем Telegram-канале «Кровавая барыня».
Внимание Собчак изначально привлек пост Брухуновой в сториз в Instagram. Жена Петросяна опубликовала коллаж из своей фотографии и снимка памятнике черепахе Тортилле из книги Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино». Брухунова посчитала, что очень похода на персонажа популярной детской сказки и написала, что «это очень смешно».
instagram.com/bruhunova
Собчак не смогла пройти мимо.
«Когда уровень юмора «Кривого зеркала» передаётся половым путём», — отметила телеведущая (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).
Как сообщал «Рамблер», Татьяна Брухунова и Евгения Петросян поженились в конце 2019 года. В марте 2020-го средства массовой информации сообщили, что суррогатная мать родила Петросяну и Брухуновой ребенка. Подписчицы Брухуновой в Instagram нередко критикуют ее внешний вид, а также тот факт, что она увела Петросяна у юмористки Елены Степаненко. Не так давно молодая жена артиста сорвалась на пользовательниц. Женщина назвала хейтеров «моралистками» и потребовала оставить ее в покое.