У Максаковой арестовали квартиру в Москве 

Певица Мария Максакова , недавно вернувшая себе столичную квартиру, право на которую оспаривал ее бывший муж, заявила, что жилье было арестовано, сообщает Starhit . Суд наложил арест на апартаменты по иску «мошенников», считает она.

Как сообщал «Рамблер», в 2018 году Мария Максакова вышла замуж за Далхата Халаева, которому на свадьбу подарила квартиру, расположенную на Краснопресненской набережной в Москве . Впоследствии он переписал жилье на своего знакомого Мурата Мержоева . Максакова после развода, осознав, что ее обманули, подала иск с требованием признать сделку недействительной. В ноябре прошлого года Пресненский суд Москвы удовлетворил иск певицы. Оперная дива заявила, что на момент сделки она была в «подавленном психологическом состоянии и нервном потрясении». Халаев попытался оспорить решение суда, но все последующие инстанции встали на сторону Максаковой. Между тем судебные тяжбы для нее еще не закончились.

«Мошенники не отстают», — пожаловалась певица журналистам.

Она рассказала, что в Ингушетии суд по требованию Мержоева наложил арест на ее квартиру. Поводом для этого стал долг Халаева перед Мержоевым, который теперь требуют погасить Максакову, как экс-супругу должника.

«Я, мол, несу солидарную ответственность, как бывшая жена. То, что наши супружеские отношения официально признаны недействительными, Мурата, похоже, никак не волнует!» — негодует артистка.

Максакова подчеркнула, что на суд в Ингушетию полетит ее адвокат. Происходящее она назвала «беспределом» и предположила, что судья, наложивший арест на ее квартиру, имеет личную заинтересованность в деле.