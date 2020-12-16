У Максаковой арестовали квартиру в Москве 

Певица Мария Максакова, недавно вернувшая себе столичную квартиру, право на которую оспаривал ее бывший муж, заявила, что жилье было арестовано, сообщает Starhit. Суд наложил арест на апартаменты по иску «мошенников», считает она.
Как сообщал «Рамблер», в 2018 году Мария Максакова вышла замуж за Далхата Халаева, которому на свадьбу подарила квартиру, расположенную на Краснопресненской набережной в Москве. Впоследствии он переписал жилье на своего знакомого Мурата Мержоева. Максакова после развода, осознав, что ее обманули, подала иск с требованием признать сделку недействительной. В ноябре прошлого года Пресненский суд Москвы удовлетворил иск певицы. Оперная дива заявила, что на момент сделки она была в «подавленном психологическом состоянии и нервном потрясении». Халаев попытался оспорить решение суда, но все последующие инстанции встали на сторону Максаковой. Между тем судебные тяжбы для нее еще не закончились.
«Мошенники не отстают», — пожаловалась певица журналистам.
Она рассказала, что в Ингушетии суд по требованию Мержоева наложил арест на ее квартиру. Поводом для этого стал долг Халаева перед Мержоевым, который теперь требуют погасить Максакову, как экс-супругу должника.
«Я, мол, несу солидарную ответственность, как бывшая жена. То, что наши супружеские отношения официально признаны недействительными, Мурата, похоже, никак не волнует!» — негодует артистка.
Максакова подчеркнула, что на суд в Ингушетию полетит ее адвокат. Происходящее она назвала «беспределом» и предположила, что судья, наложивший арест на ее квартиру, имеет личную заинтересованность в деле.
Мария Максакова — вдова экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, которая в октябре 2016 года уехала с ним на Украину. Бывший парламентарий тогда заявлял, что покинул Россию из-за «незаконного и несправедливого» уголовного преследования. В России Вороненков был объявлен в федеральный розыск по делу о мошенничестве. 23 марта 2017-го экс-депутата застрелили в центре Киева.