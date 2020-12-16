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Москва

«Доходы упали в десять раз»: Лазарев пожаловался на трудности 

Вероника Полынина 1 час назад
Лазарев пожаловался на десятикратное падение дохода
Фото: Instagram
Певец Сергей Лазарев пожаловался на резкое снижение доходов во время пандемии коронавируса.
Как пишут «Дни.ру», за кулисами премии «Золотой граммофон» Лазарев рассказал, как непросто живется артистам в наше время.
По словам музыканта, несмотря на отсутствие гастролей, он не уволил ни одного человека из своего коллектива и продолжает платить им зарплату.

«Я, конечно, всем помогаю. Расходы мои во время пандемии не только не уменьшились, но даже выросли, ведь все равно надо и песни покупать, и клипы снимать, и костюмы шить — какие-то мероприятия ведь проходят. При этом доходов стало в десять раз меньше», — заявил Сергей Лазарев.

Как писал «Рамблер», разговоры о бедственном положении артистов в связи с пандемией не утихают с весны. О полном или частичном отсутствии заработков заявляли Иосиф Пригожин, Виктор Дробыш, Лолита Милявская, Елена Воробей, Татьяна Буланова, Валерий Меладзе, Сергей Глушко и другие артисты. Кроме того, звезды шоу-бизнеса просили российские власти обратить внимание на индустрию развлечений, в которой десятки тысяч человек более полугода сидят без работы и, как следствие, без денег.
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Шоу-бизнес , Валерий Меладзе , Сергей Лазарев , Лолита Милявская , Татьяна Буланова , Виктор Дробыш , Сергей Глушко , Елена Воробей , Иосиф Пригожин
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