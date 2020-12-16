Лазарев пожаловался на десятикратное падение дохода

Певец Сергей Лазарев пожаловался на резкое снижение доходов во время пандемии коронавируса.
Как пишут «Дни.ру», за кулисами премии «Золотой граммофон» Лазарев рассказал, как непросто живется артистам в наше время.
По словам музыканта, несмотря на отсутствие гастролей, он не уволил ни одного человека из своего коллектива и продолжает платить им зарплату.
«Я, конечно, всем помогаю. Расходы мои во время пандемии не только не уменьшились, но даже выросли, ведь все равно надо и песни покупать, и клипы снимать, и костюмы шить — какие-то мероприятия ведь проходят. При этом доходов стало в десять раз меньше», — заявил Сергей Лазарев.
Как писал «Рамблер», разговоры о бедственном положении артистов в связи с пандемией не утихают с весны. О полном или частичном отсутствии заработков заявляли Иосиф Пригожин, Виктор Дробыш, Лолита Милявская, Елена Воробей, Татьяна Буланова, Валерий Меладзе, Сергей Глушко и другие артисты. Кроме того, звезды шоу-бизнеса просили российские власти обратить внимание на индустрию развлечений, в которой десятки тысяч человек более полугода сидят без работы и, как следствие, без денег.