Лазарев пожаловался на десятикратное падение дохода

«Я, конечно, всем помогаю. Расходы мои во время пандемии не только не уменьшились, но даже выросли, ведь все равно надо и песни покупать, и клипы снимать, и костюмы шить — какие-то мероприятия ведь проходят. При этом доходов стало в десять раз меньше», — заявил Сергей Лазарев.