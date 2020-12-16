Дану Борисову пригласили экспертом в «Дом-2» 

Ведущая была крайне удивлена такому предложению.
Как известно, в жизни знаменитости был весьма непростой период, когда она страдала от злоупотребления запрещенными веществами. Мать Даны обратилась за помощью в передачу «Пусть говорят». Результатом стало то, что руководство Первого канала пошло навстречу и оплатило ведущей реабилитацию на острове Самуи, которая длилась полугода. Звезде удалось успешно преодолеть зависимость, и она стала желанным гостем на многочисленных ток-шоу.
В преддверии Нового года ведущую стали приглашать принять участие во многих праздничных передачах, среди которых «Пусть говорят», «Мужское/женское», «Давай поженимся!». Однако среди программ, пожелавших увидеть Дану в своем эфире, оказался и совершенно неожиданный для нее проект, — «Дом-2».
Сообщением, которое оставил Борисовой представитель канала ТНТ, она поделилась со своими подписчиками. На данный момент неизвестно, ответила ли ведущая согласием или отказом.
В последнее время шоу «Дом-2» находится в эпицентре скандальных событий. Так, о проекте весьма нелестно высказалась актриса Настасья Самбурская, назвав его «днищем» и раскритиковав ведущую Ольгу Бузову. Последняя не осталась в долгу и заступилась как за саму себя, так и за других ведущих проекта — Ксению Бородину, Влада Кадони, Андрея Черкасова. Конфликт набрал обороты, и звезды увлеченно занялись перепалкой в социальных сетях.
Учитывая последние события, связанные с проектом, у поклонников Борисовой вызывает живой интерес то, согласится ли она принять участие в скандальном шоу.