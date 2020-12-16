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Москва

Шепелев рассказал о забавных вопросах сына 

Вечерняя Москва и ещё 1 2 часа назад
Шепелев рассказал о забавных вопросах сына
Фото: Instagram
Телеведущий Дмитрий Шепелев поделился в своем Instagram-аккаунте забавной историей о сыне Платоне. Он воспитывает мальчика один после смерти своей жены Жанны Фриске.
Шепелев рассказал подписчикам, что записывает в специальный дневник детали, связанные с взрослением сына. Телеведущий хочет помнить все значимые для Платона события, его успехи, неудачи и смешные моменты. Недавно дневник пополнился вопросами, которые сын решил задать отцу.

— Вот топ самых смешных вопросов, к которым я не был готов. Все они околомузыкальные, — рассказал в соцсетях.

Мальчик поинтересовался у папы: станет ли голос на его восьмилетие таким же хриплым, как у Курта Кобейна, и до сих пор ли у Фредди Меркьюри темные подмышки?
Подписчиков умилило внимание телеведущего к своему сыну и забавные вопросы мальчика: «Очень внимательный парень растет!»; «Какое правильное решение — вести дневник, сын будет вам благодарен»; «Мило и трогательно, детская наивность».
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Курт Кобейн , Жанна Фриске , Дмитрий Шепелев
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