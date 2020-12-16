Российская телеведущая и бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева обратилась к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву и назвала себя «занозой в заднице». Об этом она написала в своем Instagram.
Ведущая поделилась радостью, что выплатила оставшуюся сумму за квартиру в Геленджике. По словам Водонаевой, из-за платежей она ничего себе не покупала и никуда не ездила отдыхать летом.
«Все мысли были только об одном — поскорее рассчитаться», — рассказала она.
После этого Водонаева обратилась к Кондратьеву и сообщила, что теперь они вместе будут решать проблемы с водой на Кубани.
«Теперь мы не чужие друг другу люди. (…) Ваша заноза в заднице в здании», — написала телеведущая.
Ранее она сообщала, что копила на недвижимость несколько лет и приобрела ее исключительно на собственные средства. Квартира видовая: расположена на последнем этаже. В ней есть большая терраса, выходящая на три стороны, две из них смотрят на море и на горы.
Еще в июле 2020 года Водонаева пожаловалась на мэра Геленджика Алексея Богодистова. По мнению ведущей, он не справляется со своими обязанностями, поскольку жители курортного города живут без воды в квартирах. Ее дают по определенным часам, а могут и не дать вовсе.
2020 год стал одним из самых засушливых в истории региона. Летом температура держалась на уровне 40 градусов по Цельсию, а продолжительных дождей не было в течение полугода.