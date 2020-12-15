Ещё
Далее:
Читайте также:
«Тайны Кока-Колы»: что скрывает мировой бренд
«Тайны Кока-Колы»: что скрывает мировой бренд Выясняем ⟶
Выберите регион
Москва

«Мы еще полетаем»: Оксана Самойлова высказалась о браке с Джиганом 

Teleprogramma.pro 53 минуты назад
Самойлова высказалась о браке с Джиганом
Фото: Instagram
Модель Оксана Самойлова и рэпер Джиган на днях отпраздновали восемь лет совместной жизни. Отмечали так, словно прожили друг с другом уже лет двадцать. Хотя, как периодически дает понять Оксана Самойлова, с ее супругом год может запросто считаться за два. На самом деле, супруги вместе уже больше десяти лет и последние несколько месяцев были очень сложными для пары.
Зимой семья была на пороге разрушения из-за жуткого поведения Джигана. Оксана Самойлова подавала на развод и была готова остаться мамой-одиночкой с четырьмя детьми на руках, лишь бы рядом не видеть мужа-дебошира. Но потом конфликт был улажен.
И вот уже несколько месяцев это вновь идеальная семья с невероятно красивыми снимками в Instagram. Оксана Самойлова назвала происходившее в ее семье «турбулентностью».

«На этом одиннадцатом году у нас была нехилая турбулентность, но мы не разбились. И, знаете, я думаю, мы еще полетаем», — написала многодетная мама в Instagram.

Видео дня. Нам пошел на пользу карантин: Шнуров снова станет отцом
Teleprogramma.pro: последние новости
«Другой человек»: Прилучный впервые показал лицо после операции без прикрас «Другой человек»: Прилучный впервые показал лицо после операции без прикрас «Жаба такая квакает»: Анна Михайловская поссорилась с соседкой по даче «Жаба такая квакает»: Анна Михайловская поссорилась с соседкой по даче «Продержался довольно долго после инсульта»: жена Валентина Гафта назвала причину его смерти «Продержался довольно долго после инсульта»: жена Валентина Гафта назвала причину его смерти
Комментарии
Шоу-бизнес , Оксана Самойлова
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео с церемонии прощания с Валентином Гафтом
02:57
Появилось видео с церемонии прощания с Валентином Гафтом
Происшествия
Девушки поймали рыбу голыми руками на глазах у крокодила и попали на видео
00:16
Девушки поймали рыбу голыми руками на глазах у крокодила и попали на видео
В мире
Бывший боец UFC устроил потасовку на взвешивании и попал на видео
00:31
Бывший боец UFC устроил потасовку на взвешивании и попал на видео
Происшествия
Россиянин устроил дебош в кафе из-за маски и попал на видео
00:42
Россиянин устроил дебош в кафе из-за маски и попал на видео
Происшествия
Самолет с армянскими военнопленными из Азербайджана попал на видео
01:27
Самолет с армянскими военнопленными из Азербайджана попал на видео
В мире
Опубликовано видео сожжения машины в Подольске
00:20
Опубликовано видео сожжения машины в Подольске
Пожары
Опубликовано видео с места аварии грузовиков в Москве
00:33
Опубликовано видео с места аварии грузовиков в Москве
Происшествия
Момент стрельбы из Maybach на Тверской улице попал на видео
00:39
Момент стрельбы из Maybach на Тверской улице попал на видео
Происшествия
Неудачная попытка ограбления магазина попала на видео
01:08
Неудачная попытка ограбления магазина попала на видео
Происшествия
Шествие противников Пашиняна в Ереване попало на видео
02:55
Шествие противников Пашиняна в Ереване попало на видео
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение