Самойлова высказалась о браке с Джиганом

Модель Оксана Самойлова и рэпер Джиган на днях отпраздновали восемь лет совместной жизни. Отмечали так, словно прожили друг с другом уже лет двадцать. Хотя, как периодически дает понять Оксана Самойлова, с ее супругом год может запросто считаться за два. На самом деле, супруги вместе уже больше десяти лет и последние несколько месяцев были очень сложными для пары.

Зимой семья была на пороге разрушения из-за жуткого поведения Джигана. Оксана Самойлова подавала на развод и была готова остаться мамой-одиночкой с четырьмя детьми на руках, лишь бы рядом не видеть мужа-дебошира. Но потом конфликт был улажен.

И вот уже несколько месяцев это вновь идеальная семья с невероятно красивыми снимками в Instagram. Оксана Самойлова назвала происходившее в ее семье «турбулентностью».