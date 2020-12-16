Васильева ответила ботам Навального

«Вот такая жестокая и беспощадная команда «Фас» от «светочи» гражданского общества. Мочить за личное аргументированное мнение — это, конечно, верх свободы слова и демократии. Не знаю, как вам, но мне становится не по себе от одной только мысли, что такие люди окажутся у власти. Пролетарская революция покажется сказкой», — добавила она.