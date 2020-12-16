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Москва

Актриса Татьяна Васильева ответила ботам Навального 

Деловая газета «Взгляд» 31 минуту назад
Васильева ответила ботам Навального
Фото: ТАСС
Актриса Татьяна Васильева, сравнившая Алексея Навального с Иудой из-за призыва к ЕС ввести санкции против России, ответила ботам блогера на «проклятия и чудовищные оскорбления».

«Я не знала, что это имя, почти как Спасителя, нельзя упоминать всуе. Потому что тут же на мою страницу спустили полчище ботов (пустые страницы без фотографии и подписчиков)», — написала Васильева в своем Instagram.

По ее словам, эти боты «под копирку писали проклятия и чудовищные оскорбления» в адрес актрисы и ее семьи.

«Вот такая жестокая и беспощадная команда «Фас» от «светочи» гражданского общества. Мочить за личное аргументированное мнение — это, конечно, верх свободы слова и демократии. Не знаю, как вам, но мне становится не по себе от одной только мысли, что такие люди окажутся у власти. Пролетарская революция покажется сказкой», — добавила она.

Напомним, Васильева ранее заявила, что призывы Навального к Европе о введении антироссийских санкций — «откровенное предательство своего народа». Актриса сравнила блогера с Иудой и призвала остановить войну санкций. После этого, как отмечал блогер Илиас Меркури, Навальный и его соратники «запустили травлю актрисы, только потому, что она усомнилась в „гениальности“ идей Алекса требовать новых санкций против России».
В свою очередь журналистка и общественный деятель, член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Екатерина Винокурова заявила, что Навальный и его сторонники занялись «кибербуллингом» в отношении Васильевой. Винокурова отметила, что «борцы с кровавым режимом» стали оскорблять женщину, «которая годится им в бабушки», и искать на нее «компромат».
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Комментарии
Шоу-бизнес , Алексей Навальный , Татьяна Васильева , ЕС , Совет по правам человека
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