Вдова Кобзона вспомнила обидное сравнение с Гурченко 

Вдова певца Иосифа Кобзона Нелли заявила, что он с любовью вспоминал свою вторую жену, актрису Людмилу Гурченко и даже сравнивал их. Об этом она рассказала в программе «Судьба человека», выпуск опубликован на YouTube.
По словам Нелли Кобзон, брак с Гурченко распался из-за сильного характера актрисы. Она отметила, что двум ярким личностям было сложно ужиться.
«Иосиф сохранил о Людмиле Марковне хорошие впечатления. Он всегда мне говорил: «Ты, конечно, не Гурченко», — вспомнила вдова певца.
Она подчеркнула, что не обижалась на его слова.
«Я старалась его завоевывать и свое место под солнцем», — заключила она.
Как писал «Рамблер», несколько лет назад Нелли Кобзон рассказала, что Гурченко хвалила ее за терпение.
«Ну, ты молодец, ты выдержала [брак с Кобзоном — прим.ред.]. Я думала, что ты не справишься», — процитировала она актрису.
По словам Нелли Кобзон, муж объяснил, что отношения с Гурченко не сложились из-за гастролей и популярности.
«Ну какие-то, наверное, были встречи — неприемлемые в семье», — отмечала она.