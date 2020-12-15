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Вдова Кобзона вспомнила обидное сравнение с Гурченко 

Мария Иванова 34 минуты назад
Вдова Кобзона вспомнила обидное сравнение с Гурченко
Фото: РИА Новости
Вдова певца Иосифа Кобзона Нелли заявила, что он с любовью вспоминал свою вторую жену, актрису Людмилу Гурченко и даже сравнивал их. Об этом она рассказала в программе «Судьба человека», выпуск опубликован на YouTube.
По словам Нелли Кобзон, брак с Гурченко распался из-за сильного характера актрисы. Она отметила, что двум ярким личностям было сложно ужиться.

«Иосиф сохранил о Людмиле Марковне хорошие впечатления. Он всегда мне говорил: «Ты, конечно, не Гурченко», — вспомнила вдова певца.

Она подчеркнула, что не обижалась на его слова.

«Я старалась его завоевывать и свое место под солнцем», — заключила она.

Как писал «Рамблер», несколько лет назад Нелли Кобзон рассказала, что Гурченко хвалила ее за терпение.

«Ну, ты молодец, ты выдержала [брак с Кобзоном — прим.ред.]. Я думала, что ты не справишься», — процитировала она актрису.

По словам Нелли Кобзон, муж объяснил, что отношения с Гурченко не сложились из-за гастролей и популярности.

«Ну какие-то, наверное, были встречи — неприемлемые в семье», — отмечала она.

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Шоу-бизнес , Иосиф Кобзон , Людмила Гурченко , Nelly
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