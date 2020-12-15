Пригожин пообещал «треснуть по башке» Шнурова из-за нападок на Валерию 

Пригожин в очередной раз обратился к Шнурову с требованием прекратить нападки на его семью.

По словам продюсера, лидер «Ленинграда» «сделал трендом времени задеть своего ближнего», а коллеги по цеху «оказались мишенью».

Особенно возмутили Пригожина нападки на Валерию, которую тот назвал «Лерой-фанерой».

«Валерия — признанная Народная артистка. Она давно снискала уважение у народа, а особенно у музыкантов разного калибра. Перед ней мог бы извиниться, признать, что был не прав. Вот это мужской поступок, это меня бы меня устроило. Но когда он говорит, «Лера-фанера», хочется назвать некоторые имена и спросить, почему Шнуров этих людей не трогает? (…) Лера очень сильно зла на него», — заявил продюсер.

По мнению Пригожина, Шнуров — «ссыкун», а кроме того, пользуется предоставленной ему площадкой и разлагает общество своими матерными стишками и песнями.

«Поскольку мы находимся в публичном пространстве, прийти и в морду дать — сложно, он тут же напишет заявление. Но когда он задевает Леру, должен понимать, что рано или поздно я его тресну по башке. Лично», — резюмировал Иосиф Пригожин.