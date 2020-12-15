Пригожин пообещал «треснуть по башке» Шнурова из-за нападок на Валерию 

Продюсер Иосиф Пригожин пригрозил «треснуть по башке» музыканта Сергея Шнурова из-за нападок на Валерию.
Пригожин в очередной раз обратился к Шнурову с требованием прекратить нападки на его семью.
По словам продюсера, лидер «Ленинграда» «сделал трендом времени задеть своего ближнего», а коллеги по цеху «оказались мишенью».
«Зачем он берет и называет «ботоксным парнем» Стаса Михайлова? В свой адрес я недавно опять услышал — «сытая моська», которая, мол, жалуется. Но лучше быть сытой моськой, чем блохастой дворнягой», — недоумевает пригожин в разговоре со «Стархитом».
Особенно возмутили Пригожина нападки на Валерию, которую тот назвал «Лерой-фанерой».
«Валерия — признанная Народная артистка. Она давно снискала уважение у народа, а особенно у музыкантов разного калибра. Перед ней мог бы извиниться, признать, что был не прав. Вот это мужской поступок, это меня бы меня устроило. Но когда он говорит, «Лера-фанера», хочется назвать некоторые имена и спросить, почему Шнуров этих людей не трогает? (…) Лера очень сильно зла на него», — заявил продюсер.
По мнению Пригожина, Шнуров — «ссыкун», а кроме того, пользуется предоставленной ему площадкой и разлагает общество своими матерными стишками и песнями.
«Поскольку мы находимся в публичном пространстве, прийти и в морду дать — сложно, он тут же напишет заявление. Но когда он задевает Леру, должен понимать, что рано или поздно я его тресну по башке. Лично», — резюмировал Иосиф Пригожин.
Как сообщал «Рамблер», словесное противостояние Сергея Шнурова и Иосифа Пригожина продолжается около полугода. Во время локдауна из-за пандемии коронавируса Пригожин заявил о бедственном положении шоу-бизнеса, после чего Шнуров пообещал прислать продюсеру и его супруге певице Валерии сосиски из «Пятерочки».