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Экс-супругу Джигарханяна обвинили в хайпе на смерти актера 

Павел Тиунов 1 час назад
Экс-супругу Джигарханяна обвинили в хайпе на смерти актера
Фото: РИА Новости
Бывшую жену Армена Джигарханяна пианистку Виталину Цымбалюк-Романовскую раскритиковали за клип, на который ее вдохновила смерть актера, сообщает «Комсомольская правда». Журналисты отметили, что под видео работой, опубликованной в YouTube пропадают негативные комментарии.
Дебютная музыкальная работа пианистки называется «На краю земли». Цымбалюк-Романовская исполнила песню вместе с Маргаритой Быстряковой. В клипе экс-супруга Джигарханяна прогуливается по Москве у православного храма и поет о месте, где «не бывал дьявол», «живет ветер и холодный свет» и «звонит колокол». Работа выполнена черно-белых тонах.
Пианистка пообещала начать певческую карьеру после смерти Армена Джигарханяна. Она заявляла, что на новое направление творческой деятельности ее толкнула потеря близкого ей человека. При этом пользователи Сети пока не уделили дебюту Цымбалюк-Романовской должного внимания. За двое суток после публикации клипа, его посмотрели чуть больше 8 тысяч человек. При этом в комментариях подписчики обвинили экс-супругу Джигарханяна, в «попытках хайпануть», «плясках на костях», и «бесстыдном пиаре». Примечательно, что в настоящее время подобных сообщений под видео в YouTube уже нет. Скорее всего Цымбалюк-Романовская удаляет негативные отзывы, предположили журналисты.
Как сообщал «Рамблер», народный артист СССР Армен Джигарханян скончался 14 ноября в возрасте 85 лет. Его друг Артур Согомонян заявил, что причиной смерти артиста стали возраст и болезни. После смерти артиста Виталина Цымбалюк-Романовская обвинила родственников Джигарханяна, в частности, его первую жену Татьяну Сергеевну и пасынка Степана, в ненадлежащем уходе. Степан же назвал Цымбалюк-Романовскую «женой на час», обвинил ее в спекуляциях и заявил, что за жизнь его отца боролись лучшие врачи.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Маргарита Быстрякова , Артур Согомонян , Армен Джигарханян , Комсомольская правда
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