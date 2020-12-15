Экс-супругу Джигарханяна обвинили в хайпе на смерти актера 

Бывшую жену Армена Джигарханяна пианистку Виталину Цымбалюк-Романовскую раскритиковали за клип, на который ее вдохновила смерть актера, сообщает «Комсомольская правда» . Журналисты отметили, что под видео работой, опубликованной в YouTube пропадают негативные комментарии.

Дебютная музыкальная работа пианистки называется «На краю земли». Цымбалюк-Романовская исполнила песню вместе с Маргаритой Быстряковой . В клипе экс-супруга Джигарханяна прогуливается по Москве у православного храма и поет о месте, где «не бывал дьявол», «живет ветер и холодный свет» и «звонит колокол». Работа выполнена черно-белых тонах.

Пианистка пообещала начать певческую карьеру после смерти Армена Джигарханяна. Она заявляла, что на новое направление творческой деятельности ее толкнула потеря близкого ей человека. При этом пользователи Сети пока не уделили дебюту Цымбалюк-Романовской должного внимания. За двое суток после публикации клипа, его посмотрели чуть больше 8 тысяч человек. При этом в комментариях подписчики обвинили экс-супругу Джигарханяна, в «попытках хайпануть», «плясках на костях», и «бесстыдном пиаре». Примечательно, что в настоящее время подобных сообщений под видео в YouTube уже нет. Скорее всего Цымбалюк-Романовская удаляет негативные отзывы, предположили журналисты.