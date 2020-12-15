Пригожин обвинил Валерию в измене 

Продюсер Иосиф Пригожин опубликовал в Instagram тизер нового клипа Валерии. На видео певица предстает в объятиях симпатичного актера.
«Измеенаааа! На глазах у всего честного народа, а на самом деле это любовь. Скоро», — подписал тизер Пригожин.
Подписчики продюсера высоко оценили его чувство юмора, однако название новой песни -«Пьяная» — им не понравилось. Некоторые поклонники признались, что частое употребление этого слова в песне Валерии «режет слух».
Ранее, как писал «Рамблер», Иосиф Пригожин рассказал, что певица Валерия отказалась выступать на новогоднем корпоративе 31 декабря и вынуждена вернуть 8,5 миллиона рублей. По его словам, в городе, где должна была выступать Валерия, ввели запрет на массовые мероприятия после 23.00. Продюсер подчеркнул, что сумма будет возвращена полностью, несмотря на то, что по договору Валерия могла оставить себе половину денег.