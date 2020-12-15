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Жена Оззи Осборна попала в больницу с коронавирусом 

Lenta.ru и ещё 2 2 часа назад
Жена Оззи Осборна попала в больницу с коронавирусом
Фото: globallookpress.com
Жена музыканта Оззи Осборна Шэрон попала в больницу с коронавирусом. Телеведущая, писательница и продюсер сообщила об этом в своем Twitter-аккаунте.
Знаменитость пояснила, что ее госпитализировали после положительного теста на COVID-19. В настоящее время Осборн уже покинула клинику и идет на поправку. Она находится вдали от своего мужа, у которого, по ее словам, тест оказался отрицательным.

«Пожалуйста, берегите себя и будьте здоровы», — написала Шэрон Осборн.

Она добавила, что работа над шоу The Talk с ее участием временно приостановлена.
В январе ведущая рассказала, что Оззи Осборн страдает одной из форм болезни Паркинсона. Она отметила, что недуг мужа «никак не является смертным приговором».

«Но нервы в теле все равно затронуты. У тебя могут быть спокойные дни, а потом все становится очень плохо», — объяснила она.

Осенью папарацци засняли 71-летнего рокера в Лос-Анджелесе во время поездки на автомобиле вместе с супругой. На снимках основатель Black Sabbath запечатлен с седыми и зачесанными в хвост волосами, а также с уставшим и болезненным лицом. До этого он несколько месяцев не появлялся на публике.
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Шоу-бизнес , Шэрон Осборн , Оззи Осборн , Лос-Анджелес , США
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