Жена Оззи Осборна попала в больницу с коронавирусом 

Знаменитость пояснила, что ее госпитализировали после положительного теста на COVID-19. В настоящее время Осборн уже покинула клинику и идет на поправку. Она находится вдали от своего мужа, у которого, по ее словам, тест оказался отрицательным.

«Пожалуйста, берегите себя и будьте здоровы», — написала Шэрон Осборн.

Она добавила, что работа над шоу The Talk с ее участием временно приостановлена.

В январе ведущая рассказала , что Оззи Осборн страдает одной из форм болезни Паркинсона. Она отметила, что недуг мужа «никак не является смертным приговором».

«Но нервы в теле все равно затронуты. У тебя могут быть спокойные дни, а потом все становится очень плохо», — объяснила она.