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«Жаба такая квакает»: Анна Михайловская поссорилась с соседкой по даче 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Михайловская поссорилась с соседкой по даче
Фото: Instagram
Анна Михайловская с весны этого года вместе с семьей живет в загородном доме. Звезда сериалов и ее близкие обожают зимние забавы и много времени проводят на катке или на горке. Правда, первого Анну Михайловскую недавно лишили. О неприятной истории красавица рассказала в Instagram.
Актриса вместе с семьей пришла покататься на замерзшее озеро, но столкнулась с негативом в свой адрес от женщины, живущей неподалеку с водоемом. Та решила, что каток — ее собственность, и попросила Анну Михайловскую с компанией удалиться. Свое поведение соседка звезды объяснила тем, что она ухаживает за катком, и не хочет, чтобы на нем развлекались посторонние.
Михайловскую такой подход возмутил до глубины души. Она резко ответила женщине.

«Можно было на нее плюнуть и кататься, но мы пошли в другое место. Все же мы пришли за положительными эмоциями, а когда там жаба такая квакает, сами понимаете», — поделилась Анна Михайловская с подписчиками.

Соседку она окрестила хозяйкой болота и заявила, что ноги ее здесь больше не будет.
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Шоу-бизнес , Анна Михайловская
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