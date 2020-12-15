На Божену Рынску пожаловались в полицию из-за детей 

На журналистку Божену Рынску пожаловалась в полицию женщина, недовольная ее постами в социальных сетях. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на неназванный источник.
По данным газеты, в заявлении идет речь о постах, где Рынска якобы плохо отзывается о детях, «которые портят жизнь своими криками на детской площадке». О каких именно публикациях идет речь, «КП» не уточняет. Дать комментарий газете Рынска отказалась.
Издание отмечает, что заявление поступило московским полицейским, а они передали его в отдел, занимающийся подмосковным поселком Чигасово.
Как писал «Рамблер», ранее Рынска не раз делала резонансные высказывания о детях.
Однажды она посоветовала не брать в самолеты «невменяемо больных» детей. Так журналистка прокомментировала вызвавшее резонанс видео о кричавшем в самолете Lufthansa ребенке.
«Я бы эту мелкую тварь удавила бы Или бы, сорвавшись, в плед самолетный закатала. Раз мама ничего не делает», — писала она.