На Божену Рынску пожаловались в полицию из-за детей 

На журналистку Божену Рынску пожаловалась в полицию женщина, недовольная ее постами в социальных сетях. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на неназванный источник.

По данным газеты, в заявлении идет речь о постах, где Рынска якобы плохо отзывается о детях, «которые портят жизнь своими криками на детской площадке». О каких именно публикациях идет речь, «КП» не уточняет. Дать комментарий газете Рынска отказалась.

Издание отмечает, что заявление поступило московским полицейским, а они передали его в отдел, занимающийся подмосковным поселком Чигасово.

Как писал «Рамблер», ранее Рынска не раз делала резонансные высказывания о детях.

Однажды она посоветовала не брать в самолеты «невменяемо больных» детей. Так журналистка прокомментировала вызвавшее резонанс видео о кричавшем в самолете Lufthansa ребенке.