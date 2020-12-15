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«Год не видела девочек»: бывшая жена Зайцева заявила о примирении с хоккеистом 

WomanHit.ru и ещё 5 2 часа назад
Экс-жена Зайцева рассказала о примирении с хоккеистом
Фото: Instagram
Маргарита Готовцева, бывшая супруга хоккеиста Никиты Зайцева, играющего на позиции защитника в клубе «Оттава Сенаторз», сообщила в своем Instagram, что им удалось решить вопрос об опеке над двумя дочерьми — Софией и Вероникой.
Девушка заявила, что они с бывшим мужем встретились после судебного заседания и мирно все обсудили, а через несколько дней Маргарита была вместе с детьми.

«Год я не видела дочек. Год судов и полного хаоса. Как все произошло? Да мы наверное и сами не поняли. Встретились через пару недель с Никитой после заседания от 10 ноября, поговорили, подписали мировое и через несколько дней я уже была вместе с дочками» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — призналась Готовцева.

Также Маргарита рассказала о первой встрече с девочками после долгой разлуки: «Первая встреча была, конечно, не простой. Они были зажаты и было видно, что они вообще не понимают, что происходит. Дети интуитивно улыбались и шли ко мне, но в то же время иногда одергивались или вели себя осторожно. Я ничего не смогла ответить на вопрос, где я была. Не хочу врать, но и дискредитировать членов семьи в глазах детей тоже не хочется. Просто заплакала, и больше они меня пока не спрашивали. 3,5 и 5 лет)) Тем не менее, с каждым часом они все больше ко мне привыкали, я им показывала наши старые фото и видео, они вспоминали… Хотелось дать им понять, что мама всегда была рядом, и никто их не бросал, они ни в чем не виноваты».
Экс-супруга Зайцева сообщила, что с 26 ноября она видится с Софьей и Вероникой каждый день. Пока Готовцева обустраивает детскую комнату, чтобы вместе с дочерьми отпраздновать Новый год.

«Скоро их заберу. Порядок общения с детьми у нас с бывшем мужем 50/50, кстати. Но пока Никита в Канаде, график по договоренности. Как-то так. Я очень рада, что мы разрулили все с б/мужем во благо детей и поддерживаем адекватное общение, решая общие вопросы по девочкам без споров и принципиальных позиций», — отметила Маргарита.

В конце девушка попросила беречь своих детей и посоветовала никогда не разводиться так, как было у нее. «Теперь вы знаете, как разводиться не надо. Берегите своих деток. Они ведь правда, такие нежные цветочки», — заявила Готовцева.

Напомним, в конце прошлого года Маргарита Готовцева написала заявление в полицию о похищении двух дочерей. Спустя время девушка узнала, что дети находятся с отцом Никитой Зайцевым. Бывшие супруги на протяжении года не могли найти общий язык, и только сейчас они пришли к мирному решению касаемо их дочек.
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Шоу-бизнес , Никита Зайцев , Канада
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