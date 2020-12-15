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Москва

Лазарева раскритиковала шоу Шепелева 

Елена Прошина 28 минут назад
Лазарева раскритиковала шоу Шепелева
Фото: Instagram
Актриса Татьяна Лазарева назвала одним из самых любимых своих проектов шоу о детях «Проект ответственных родителей» и раскритиковала шоу Дмитрия Шепелева «Папки». Об этом рассказала «Экспресс-газета».
В беседе с изданием Лазарева сравнила свое шоу с другими «детскими» программами.

«Одну просто аморальную вел Николай Басков. А другую сейчас ведет Дмитрий Шепелев. И это чудовищно! Я такое телешоу не только вести, а даже смотреть не хочу. И думаю, зрителям оно тоже неинтересно», — заявила она.

Как писал «Рамблер», шоу Шепелева начало выходить в прошлом году. Он решил встречаться с другими знаменитыми отцами, чтобы узнать, как они воспитывают детей.

«Пока на YouTube есть только женские интервью о семье. А как насчет того, чтобы узнать это с другой стороны?» — говорил он.

Лазаревой его проект не понравился, но она похвалила других популярных телеведущих — Анастасию Ивлееву и Ольгу Бузову. Она отметила, что Ивлеева многому научилась, а Бузова — очень работоспособна и целеустремленностью напоминает Аллу Пугачеву.

«В отличие от современных звезд мы проходили испытание только славой, а совсем не деньгами. Я начала работать на ТВ в 1992 году. И только спустя 16 лет мы с мужем и тремя детьми купили ту квартиру на Патриарших, которую всегда хотели», — рассказала Лазарева.

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Шоу-бизнес , Анастасия Ивлеева , Татьяна Лазарева , Николай Басков , Дмитрий Шепелев , Ольга Бузова , Алла Пугачева , Экспресс-газета
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