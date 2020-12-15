Лазарева раскритиковала шоу Шепелева 

«В отличие от современных звезд мы проходили испытание только славой, а совсем не деньгами. Я начала работать на ТВ в 1992 году. И только спустя 16 лет мы с мужем и тремя детьми купили ту квартиру на Патриарших, которую всегда хотели», — рассказала Лазарева.