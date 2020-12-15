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Москва

Петросян объяснил свои слова об «адских муках» Джигарханяна 

Мария Иванова 59 минут назад
Петросян объяснил свои слова об «адских муках» Джигарханяна
Фото: ТАСС
Юморист Евгений Петросян заявил, что его слова о смерти актера Армена Джигарханяна не предназначалась для широкой публики, ему обещали их не публиковать, но обманули. Об этом он написал в своем Instagram.
Как сообщал «Рамблер», в интервью YouTube-каналу «Эмпатия Манучи» Петросян заявил, что Джигарханян умирал «в адских болях». Юморист упомянул актера, комментируя собственный развод.

«Жить захочешь — решишь [развестись — прим. ред.]. Вот Джигарханян умер. Он сгнил, лежа в постели! Сгнил, потому что никто к нему не подходил. В муках, в болях! В адских болях человек умирал, оттого что пролежни начали гнить. У него был диабет, он нуждался в точных уколах, которых никто не делал», — заявил Петросян.

По словам юмориста, автор «Эмпатии Манучи» Вячеслав Манучаров обещал говорить только о творчестве, но во время интервью пытался «вытащить» из него другие темы.

«Накануне моего злополучного интервью мне в Директ написал человек, которого я немного знаю, где он рассказал, что якобы был в больнице, где лежал на тот момент Джигарханян. Он описал именно ту картину, о которой я и рассказал», — отметил юморист (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

Петросян подчеркнул, что рассказал об этом, так как его волновала судьба артиста и возмущало «безобразие на ТВ», когда журналисты «потрошат личную жизнь уважаемого человека».

«В качестве примера я привёл Армена Борисовича. Я просил не включать рассказ о Джигарханяне, потому что эти сведения для меня не подтверждены и говорить о них я не имею права. Манучаров дал ещё раз своё «честное слово», — отметил Петросян.

Он попросил прощения, что так получилось, и пообещал больше не ходить на YouTube-шоу.
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Шоу-бизнес , Вячеслав Манучаров , Армен Джигарханян , Евгений Петросян
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