Бари Алибасов переписал завещание на обезьяну Машу 

«Мы плотно работаем с ветеринарами. Сейчас обезьяне 7 лет. Как известно, яванские макаки в неволе при должном уходе живут в среднем около 25 лет. Учитывая то, что Бари Алибасов принял решение завещать всё своё дорогостоящее имущество на содержание обезьяны, последней будет обеспечен очень достойный уход. В завещании уже предусмотрено, где будет проживать питомец после смерти своего хозяина, какая сумма денежных средств будет выделяться ежедневно на его питание, одежду, игрушки, ветеринаров, зоопсихолога», — рассказал адвокат.