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Бари Алибасов переписал завещание на обезьяну Машу 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Бари Алибасов переписал завещание на обезьяну Машу
Фото: РИА Новости
После всех последних перипетий с покушением на жизнь и имущество известный продюсер Бари Алибасов окончательно разочаровался в своих родственниках, близком окружении и принял решение оставить наследство своему домашнему питомцу — обезьяне Маше. Об этом НСН сообщил PR-директор продюсера Вадим Горжанкин, сославшись на адвоката Алибасова Романа Кандаурова.

«Я совместно с Бари Каримовичем прорабатываю алгоритм обеспечения достойного существования обезьяны продюсера в случае его кончины. Механизм возложения обязанностей по содержанию домашнего животного на исполнителя завещания (душеприказчика) предусмотрен гражданским законодательством, при условии выделения наследственного имущества для этих целей», — заявил адвокат Кандауров

Адвокату с продюсером необходимо решить не только юридические вопросы, но и вопросы, связанные с точным определением уровня жизни макаки Алибасова. Сколько и какой именно еды ей положено, какие именно процедуры по уходу, витамины, добавки, развлечения, безопасность.

«Мы плотно работаем с ветеринарами. Сейчас обезьяне 7 лет. Как известно, яванские макаки в неволе при должном уходе живут в среднем около 25 лет. Учитывая то, что Бари Алибасов принял решение завещать всё своё дорогостоящее имущество на содержание обезьяны, последней будет обеспечен очень достойный уход. В завещании уже предусмотрено, где будет проживать питомец после смерти своего хозяина, какая сумма денежных средств будет выделяться ежедневно на его питание, одежду, игрушки, ветеринаров, зоопсихолога», — рассказал адвокат.

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Шоу-бизнес , Бари Алибасов
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