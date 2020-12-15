Отец угрожал расправой скандальному блогеру Андрею Петрову

Позавчера вышел эпизод «Пушки» с участием 24-летнего блогера и его матери. В ходе него Петров рассказал, что не общается со своим, они лишь дважды в год по смс поздравляют друг друга с днем рождения. Блогер объяснил это разницей между ними.

Также он рассказал, что в свое время у него были неприятные ситуации с отцом. В пример Петров привел спор, после окончания которого отец схватил его за горло, поставил на колени и замахнулся.

«Не помню, чтобы он извинялся», — отметил блогер.

При этом он сообщил, что не станет просить отца извиняться за что-либо. Петров выразил сожаления в связи с тем, что ситуация в его семье сложилась так, как сложилась. Он признался, что хотел бы, чтобы к нему относились иначе.

В свою очередь, мать блогера выразила уверенность, что ее муж и сын любят друг друга, но не могут начать диалог, потому что обладают одинаковыми характерами.

Авторы комментариев с наибольшим количеством лайков высказали мнение, что матери Петрова наплевать на чувства сына, что они очень отдалились друг от друга, а также что ведущая «Пушки» Ксения Хоффман будто и не накрашена по сравнению с Петровым и его матерью.

В апреле, как сообщал «Рамблер», блогерша Инстасамка рассказала, что ее отец считает воровством зарабатывание денег на рекламе, съемках и популярности, поэтому они общаются очень редко. Она делала попытки наладить с ним отношения, но тот этого не захотел.