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Москва

«Отец взял меня за горло, поставил на колени и замахнулся» 

Артём Кульша 2 часа назад
Отец угрожал расправой скандальному блогеру Андрею Петрову
Фото: соцсети
Отец угрожал бьюти-блогеру Андрею Петрову физической расправой. Об этом Петров сам рассказал в эфире YouTube-шоу «Пушка».
Позавчера вышел эпизод «Пушки» с участием 24-летнего блогера и его матери. В ходе него Петров рассказал, что не общается со своим, они лишь дважды в год по смс поздравляют друг друга с днем рождения. Блогер объяснил это разницей между ними.
Также он рассказал, что в свое время у него были неприятные ситуации с отцом. В пример Петров привел спор, после окончания которого отец схватил его за горло, поставил на колени и замахнулся.

«Не помню, чтобы он извинялся», — отметил блогер.

При этом он сообщил, что не станет просить отца извиняться за что-либо. Петров выразил сожаления в связи с тем, что ситуация в его семье сложилась так, как сложилась. Он признался, что хотел бы, чтобы к нему относились иначе.
В свою очередь, мать блогера выразила уверенность, что ее муж и сын любят друг друга, но не могут начать диалог, потому что обладают одинаковыми характерами.
Авторы комментариев с наибольшим количеством лайков высказали мнение, что матери Петрова наплевать на чувства сына, что они очень отдалились друг от друга, а также что ведущая «Пушки» Ксения Хоффман будто и не накрашена по сравнению с Петровым и его матерью.
В апреле, как сообщал «Рамблер», блогерша Инстасамка рассказала, что ее отец считает воровством зарабатывание денег на рекламе, съемках и популярности, поэтому они общаются очень редко. Она делала попытки наладить с ним отношения, но тот этого не захотел.
Видео дня. Нам пошел на пользу карантин: Шнуров снова станет отцом
Комментарии 2
Шоу-бизнес , Андрей Петров , Ксения Хоффман
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