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Москва

Тодоренко заполнила анкету для полета в космос 

Вероника Полынина 1 час назад
Тодоренко заполнила анкету для полета в космос
Фото: РИА Новости
Регина Тодоренко собирается полететь в космос. Для этого телеведущая направила заявку на участие в кастинге фильма «Вызов», работу над которым Первый канал будет вести на борту МКС.

«Я уже заполнила анкету», — сообщила Тодоренко в эфире шоу Аллы Довлатовой на «Русском радио».

По словам Тодоренко, космос — ее давняя мечта, и как только она узнала о возможности побывать на МКС, сразу решила испытать судьбу.
Телеведущую не пугает даже перспектива четырехмесячной подготовки к полету в Звездном городке без возможности видеться с родными и близкими.
Супруг Тодоренко Влад Топалов заявил, что будет гордиться женой, если ее мечта осуществится. Однако сам предпочитает остаться на Земле.

«Кто-то же должен остаться с нашим сыном. Мы вообще мечтаем о еще одном ребенке», — сказал он.

Ранее, как сообщал «Рамблер», зрители «Ледникового периода» раскритиковали Влада Топалова за «слишком теплое и нежное» отношение к партнерше — фигуристке Елене Ильиных. Топалову напомнили, что у него есть жена, и посоветовали чаще целовать Регину Тодоренко.
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Елена Ильиных , Влад Топалов , Регина Тодоренко , Русское Радио
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