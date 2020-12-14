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Элтон Джон заработал £65 миллионов на своем прощальном туре, несмотря на его отмену 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Прощальный тур принес Элтону Джону £65 млн, несмотря на его отмену
Фото: Reuters
Прощальный тур 73-летнего Элтон Джона стартовал в сентябре 2018 и должен был продлиться три года. За это время музыкант планировал дать почти 300 концертов, а в финале собирался четыре раза выступить на стадионе в Лондоне. Однако тур Farewell yellow brick road пришлось отменить в марте из-за коронавируса, но это не помешало певцу заработать рекордную сумму в размере £65 миллионов.
Благодаря этому Элтона назвали самым высокооплачиваемым из музыкантов на планете, дающих живые концерты.
В 2020 году сэр Элтон Джон пополнил и свою копилку наград: он получил "Оскар" за композицию I'm Gonna Love Me Again, прозвучавшую в фильме "Рокетмен".
Друг певца отметил, что карантин пошел ему на пользу. У Элтона наконец появилась возможность провести время с семьей, однако он не забывает и о своих обещаниях поклонникам.

"Он не может дождаться момента, когда снова сможет вернуться, когда это будет безопасно", — поделился инсайдер.

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Шоу-бизнес , Элтон Джон , Лондон , Великобритания
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