Прощальный тур принес Элтону Джону £65 млн, несмотря на его отмену

Прощальный тур 73-летнего Элтон Джона стартовал в сентябре 2018 и должен был продлиться три года. За это время музыкант планировал дать почти 300 концертов, а в финале собирался четыре раза выступить на стадионе в Лондоне. Однако тур Farewell yellow brick road пришлось отменить в марте из-за коронавируса, но это не помешало певцу заработать рекордную сумму в размере £65 миллионов.

Благодаря этому Элтона назвали самым высокооплачиваемым из музыкантов на планете, дающих живые концерты.

В 2020 году сэр Элтон Джон пополнил и свою копилку наград: он получил "Оскар" за композицию I'm Gonna Love Me Again, прозвучавшую в фильме "Рокетмен".

Друг певца отметил, что карантин пошел ему на пользу. У Элтона наконец появилась возможность провести время с семьей, однако он не забывает и о своих обещаниях поклонникам.