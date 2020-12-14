Шнуров попросил СМИ не распространять ложную информацию о его семье

Музыкант и генеральный продюсер телеканала RTVI Сергей Шнуров написал в понедельник открытое письмо работникам СМИ с просьбой не тиражировать ложную информацию о его семье. Текст письма имеется в распоряжении ТАСС.

Представитель музыканта рассказал ТАСС, что сегодня ряд СМИ растиражировал непроверенную информацию, касающуюся личной жизни Сергея Шнурова и его жены Ольги Абрамовой. Обращаясь к СМИ, Шнуров отметил, что считает журналистов "теми людьми, которые по идее должны быть фильтром не пропускающим в медиа заведомую ложь и выдумки", это их "профессиональная обязанность".

"Хотя в последнее время у меня складывается впечатление, что в погоне за сенсацией и трафиком вы готовы публиковать любую клевету (есть близкое по звучанию слово, которое точнее выражает суть вашей деятельности, но оно непечатно)", — добавил музыкант.

При этом он отметил, что ничего не имеет против любых высказываний фриков, в том числе о суррогатном материнстве", если эти слова не касаются его семьи".

Кроме того, Шнуров попросил СМИ "оставить в покое" его беременную жену, которая избегает публичности.