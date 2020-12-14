«Нет искры»: Алису Салтыкову сравнили с матерью 

Певица Ирина Салтыкова опубликовала в Instagram фото своей дочери Алисы и поздравила ее с днем рождения.

Многие пользователи сделали девушке комплименты, но некоторые решили, что на ней «отдохнула природа».

«Сегодня самый главный праздник в моей жизни!день Рождения моей любимой дочки Алисочка!Я желаю ей быть счастливой, здоровья и успехов в своей профессии!» — написала Салтыкова (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

«Дочка у вас огонь», — написал в комментариях @mihailhaustov.

«поздравляю! девочка очень талантливая. Красивая и непохожая ни на кого, очень особенная», — добавила @alonakonon.

«Ирина, у вас очень хорошая дочь. Умница, красавица», — заявила @ok777sch.

Некоторые комментаторы раскритиковали творчество Салтыковой-младшей (она поет, пишет стихи, прозу и песни).

«Какой ненужный слив денег, неужели умная Ирина Салтыкова не видит, что ну нет у дочери той искры и харизмы, да вроде и голос правильный и вытягивает, вроде какая то фигура, но нет той искры, как у родителей, ну нет и все! Зачем так натягивать? Кому то чёто доказывать, ну выкинутые деньги, выглядит отталкивающе. Зачем девочке судьбу портить» — заявила @rozagvozdika2121.

«На твоей дочке природа отдохнула.ты мама.материнская любовь слепа.я тебе не скажу, никто не скажет.я тебе добра желаю.скинь ее со сцены.у тебя внешность, идеи.а у нее тупо голос.орет и все.без обид», — согласился @tristanrobertson7123.

Как сообщал «Рамблер», ранее Алиса Салтыкова рассказала, что ей пришлось сделать две пластические операции после нападения овчарки. У девушки были порваны верхняя и нижняя губы, также пострадала рука, которой она пыталась защититься.

Ирина Салтыкова была рядом, но сделать ничего не могла. Позже певица отвезла дочь в клинику в Лапино. Девушке повезло, что в клинике дежурил пластический хирург и смог провести операцию.