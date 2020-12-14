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Уволенная домработница Киркорова рассказала об артисте 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Уволенная домработница Киркорова рассказала об артисте
Фото: РИА Новости
Певец Филипп Киркоров уволил домработницу Людмилу Дороднову, известную как тетя Люся, после 30 лет работы. В эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ она рассказала о привычках певца и назвала возможную причину увольнения.
По словам Дородновой, во время пандемии Киркоров стал нервным, решил сменить всю свою команду и начал искать новую помощницу по хозяйству, которая будет «поживее, помоложе».
Дороднова отметила, что серьезных конфликтов с певцом у нее не было.

«Он очень нормальный человек, на завтрак любит омлетик, который делают в гостиницах, высокий. У меня такой никогда не получался. Всмятку яичко любит, сыр с чесноком любит, капустку остренькую, морковку остренькую по-корейски, сыры, колбаски», — рассказала домработница.

После увольнения Дороднова вернулась в свою однокомнатную квартиру в Марьино и живет на пенсию в 20 тысяч рублей. Она отметила, что при необходимости может обратиться за помощью к семье Аллы Пугачевой.
Как писал «Рамблер», до Киркорова Дороднова была домработницей певиц Тамары Миансаровой, Ларисы Мондрус и Аллы Пугачевой. После развода Пугачевой с Киркоровым она переехала к певцу.
Дороднова рассказывала, что Пугачева сама хозяйничает на кухне и хорошо готовит — огурцы, поджаренные на раскаленной сковороде, супы, винегрет и соленья.
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Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Лариса Мондрус , Алла Пугачева , НТВ
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