Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Выберите регион
Москва

«Уже заполнила анкету»: Тодоренко собралась полететь на МКС 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Тодоренко решила полететь на МКС
Фото: Instagram
Телеведущая Регина Тодоренко призналась, что в 2021 году хочет полететь в космос. По ее словам, она сделает для этого все возможное.
Девушка знает, что ожидает ее перед полетом. На протяжении четырех месяцев надо будет готовиться в Звездном городке.

— Сейчас идут поиски женщины на роль в первом фильме, съемки которого пройдут на МКС. Я уже заполнила анкету, — рассказала Тодоренко в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио».

Ее супруг Влад Топалов, который сидел рядом, заявил, что будет гордиться женой. Однако сам он от такой идеи отказался.

— Кто-то же должен остаться с нашим сыном. Мы вообще мечтаем еще об одном ребенке, — заключил певец.

Ранее Регина Тодоренко похвасталась новым образом.
Видео дня. Муж Гагариной может лишить певицу половины ее состояния
Вечерняя Москва: последние новости
«Для меня он как ребенок»: Киркоров уволил знаменитую домработницу Люсю после 30 лет работы «Для меня он как ребенок»: Киркоров уволил знаменитую домработницу Люсю после 30 лет работы «Майбах» и шуба из рыси»: Бузова рассказала о новогоднем желании «Майбах» и шуба из рыси»: Бузова рассказала о новогоднем желании «Я был обескуражен»: Сергей Соседов рассказал, как Лолита довела его до истерики «Я был обескуражен»: Сергей Соседов рассказал, как Лолита довела его до истерики
Шоу-бизнес , Влад Топалов , Регина Тодоренко , Русское Радио
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Нападение на украинскую журналистку в прямом эфире попало на видео
04:13
Нападение на украинскую журналистку в прямом эфире попало на видео
В мире Происшествия
Отец на коньках вывез на лед коляску с ребенком и попал на видео
00:45
Отец на коньках вывез на лед коляску с ребенком и попал на видео
Происшествия
Тело убийцы невесты и ее брата на берегу моря попало на видео
00:34
Тело убийцы невесты и ее брата на берегу моря попало на видео
Происшествия
Прохожие бросились спасать россиянку из Черного моря и попали на видео
00:23
Прохожие бросились спасать россиянку из Черного моря и попали на видео
Происшествия
Лукашенко напоил бабушку водой и попал на видео
01:13
Лукашенко напоил бабушку водой и попал на видео
В мире
Опубликовано видео пожара в промзоне в Одинцове
00:30
Опубликовано видео пожара в промзоне в Одинцове
Пожары
Москвич брызнул перцовкой в лицо кассиру и попал на видео
00:06
Москвич брызнул перцовкой в лицо кассиру и попал на видео
Происшествия
Появилось видео с места аварии грузовика и такси в Москве
00:30
Появилось видео с места аварии грузовика и такси в Москве
Происшествия
Извержение вулкана Этна на Сицилии попало на видео
01:07
Извержение вулкана Этна на Сицилии попало на видео
Происшествия
Мужчина случайно поджег себя во время онлайн-конференции и попал на видео
00:09
Мужчина случайно поджег себя во время онлайн-конференции и попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение