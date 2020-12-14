Тодоренко решила полететь на МКС

Телеведущая Регина Тодоренко призналась, что в 2021 году хочет полететь в космос. По ее словам, она сделает для этого все возможное.
Девушка знает, что ожидает ее перед полетом. На протяжении четырех месяцев надо будет готовиться в Звездном городке.
— Сейчас идут поиски женщины на роль в первом фильме, съемки которого пройдут на МКС. Я уже заполнила анкету, — рассказала Тодоренко в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио».
Ее супруг Влад Топалов, который сидел рядом, заявил, что будет гордиться женой. Однако сам он от такой идеи отказался.
— Кто-то же должен остаться с нашим сыном. Мы вообще мечтаем еще об одном ребенке, — заключил певец.
Ранее Регина Тодоренко похвасталась новым образом.