С Калашниковй случилась паническая атака на презентации клипа 

Певица Анна Калашникова пережила паническую атаку во время презентации нового клипа.

Как пишет « Собеседник », Калашникова устроила торжественную презентацию клипа на новую песню «Обезоружена» в одном из столичных ресторанов.

В разгар праздника Калашников неожиданно рухнула без сил и попросила вызвать скорую помощь.

«Я умираю… Руки трясутся, тошнота, слабость дикая…», прошептала она.

К счастью, среди гостей оказался врач. Он осмотрел Анну и пришел к выводу, что у нее случилась паническая атака, которая произошла из-за стресса и напряжения.

«Ритм жизни у меня действительно бешеный. Перед презентацией я почти не отдыхала: спала всего по два часа в сутки. Сейчас новогодняя пора — не до праздников. Плюс ко всему очень волновалась, как пройдет презентация», — призналась певица.

Спустя пятнадцать минут Анна уже пришла в себя и поднялась на сцену, чтобы спеть перед собравшимися гостями. Сразу после мероприятия она улетела на гастроли в Крым, а оттуда — в Сочи.

Ранее, как писал «Рамблер», Анна Калашникова рассказала, что известный певец нетрадиционной ориентации соблазнил ее бойфренда. О романе двух мужчина Анна узнала постфактум, и с тех пор стала осторожнее в общении с мужчинами.