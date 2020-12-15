Ведущая Первого канала раскритиковала российских мужчин 

«Мужчины! Вам не кажется, что пора менять ваше отношение к жене и к женщине в целом?» — задалась вопросом ведущая. Она также призвала мужчин не обесценивать любовь, внимание и заботу и не выбрасывать «в помойное ведро опыт совместно пережитых трудностей, радостей и переживаний». «Не вынуждайте нас отказаться от самого ценного счастья для женщины — быть вашими любимыми женами (боевыми подругами) и матерями ваших детей», — предупредила телесваха.