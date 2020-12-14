Фадеев призвал ввести смертную казнь 

Музыкант и продюсер Максим Фадеев выступил за введение смертной казни после двойного убийства в Армавире

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МАКСИМ ФАДЕЕВ (@fadeevmaxim) Фадеев предложил подписчикам в Instagram поговорить о домашнем насилии. Пользователи в комментариях рассказали Фадееву о жестоком убийстве в Армавире, где молодой человек зверски убил свою девушку и ее 9-летнего брата, снимая убийство на видео.

«Нет… Господи, да вы что? Нужно вводить смертную казнь! А то мы за свои деньги кормим этих выродков с ПЖЗ (пожизненным сроком заключения — прим. ред). Надо заменить пожизненное на расстрел! И только тогда у этих обезьян возникнет страх перед собственно проблемой! И возможно, преступления тяжкие на эту тему уменьшатся!» — отреагировал продюсер.

В момент написания комментария убийцу из Армавира еще не нашли. В понедельник стало известно, что Акшин Гусейнов, предположительно, покончил с собой. Его тело нашли на побережье в Новороссийске.

Как писал «Рамблер», убийство произошло 11 декабря. Гусейнов сообщил одному из анонимных телеграм-каналов, что нанес своей девушке множественные ножевые ранения за то, что она изменяла ему и решила бросить. Также он убил ее несовершеннолетнего брата, прислал фотографии с места преступления и сообщил о намерении покончить жизнь самоубийством.