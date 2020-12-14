Любовь Успенская составила завещание

Певица Любовь Успенская в свои 66 лет составила завещание и сообщила об этом поклонникам. Королева шансона заработала солидное состояние и решила заранее подумать о его судьбе.

Певица объяснила, почему именно теперь она решила составить важные бумаги. Любовь Залмановна отметила, что настоящее время отличается своей нестабильностью: не знаешь, что будет завтра. По этой причине она решила продумать вопрос заранее, чтобы у ее наследников не было неприятных ситуаций.

«Я считаю, что это правильно и предусмотрительно», — сказала артистка в эфире шоу «Пусть говорят».

После этого Успенская призналась, что может спать спокойно. В подробности своей воли она вдаваться не стала. Несколько месяцев назад между Любовью Залмановной и ее единственной дочерью Татьяной Плаксиной случился крупный конфликт. Тридцатилетняя женщина дала скандальное интервью на ТВ, а затем отравилась в Лос-Анджелес начинать «независимую жизнь». Певица по сей день не может найти общий язык с дочерью.