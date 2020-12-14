Боня рассказала о начавшихся проблемах с дыханием.

Телеведущая Виктория Боня рассказала о приступе острой боли и начавшихся проблемах с дыханием. На своей странице в Instagram она написала , что нашла в Монако врача, благодаря которому чувствует себя лучше.

В момент приступа Боня подумала, что умирает: боль, по ее словам, была на десять из десяти по десятибалльной шкале. Ее госпитализировали, затем отпустили домой, но встать с кровати она не могла. Помог Боне спортивный доктор, который сделал ей массаж.

«Я уже могу поднимать руки и ходить без боли… скоро я начну бегать, благодаря настоящим людям с большим сердцем! Это я о Вас, Александр! Так наверное не говорят, но я рада, что заболела, иначе бы я не встретила такого специалиста!» — обратил она к врачу (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

Боня добавила, что медик не взял с нее ни одного евро.

«Я встану и буду ещё сильнее! Всем врагам на зло», — заключила она.

Как сообщал «Рамблер», ранее Боня рассказала о своем тяжелом детстве в Краснокаменске. По словам ведущей, ей удалось спастись от маньяка, изнасиловавшего десятки девушек.

Боня с подругой пришла в гости к 30-летнему мужчине, с которым они вместе торговали на рынке. Девушки много раз бывали у него дома и не считали его угрозой, но в тот вечер он «превратился в дьявола».

«Достает топор, говорит: «Я отрублю вам бошки». Гонял нас до четырех утра, наставил синяков, прижигал сигаретами», — рассказала Боня.

По ее словам, в какой-то момент они с подругой его «загоняли» и он выпустил их. Позже выяснилось, что мужчина был серийным насильником.