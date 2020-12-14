Киркоров уволил знаменитую домработницу Люсю после 30 лет работы

После 30 лет работы Филипп Киркоров уволил свою знаменитую домработницу Люсю.

Изначально домработница работала на Аллу Пугачеву . Она служила у нее в доме с 70-х годов, помогала воспитывать Кристину Орбакайте . И только после развода Пугачевой с Киркоровым женщина перешла на службу к певцу по его просьбе.

— Я Филиппа люблю, для меня он как ребенок всегда был. У меня как-то спрашивали, не хотела ли я своих детей. Не хотела — у меня было много, — призналась домработница.

Полное имя Люси — Людмила Дороднова. Она работала у Киркорова 30 лет. Домработница рассказала на программе «Звезды сошлись» , что не винит певца в своем увольнении, но предполагает, что ее оговорили.

— Жили хорошо, в дружбе. Все было здорово, красиво. Дело в том, что он сейчас, как я знаю, меняет коллектив. Меня послать… еще три года назад были разговоры, чтобы меня, как говорится, в пенсионеры отправить, — рассказала Люся ведущей Лере Кудрявцевой.

Люся уже давно пенсионного возраста, ей скоро исполнится 80 лет, здоровье стало подводить. Поэтому, вероятно, Киркоров просто отправил женщину на отдых — заслуженный и долгожданный.

— У меня возраст — не 21 год. Со всем я справлялась и сейчас справлюсь. Насколько я тоже слышала, он ищет новую домработницу, которая будет, видно, поживее, помоложе, — добавила она.

Люся никогда не вступала в конфликты с Киркоровым и иногда давала ему советы. Певец ценил откровенность подчиненной.

Сразу после увольнения Киркоров прислал Люсе солидную сумму, поэтому за ее финансовое положение можно не переживать. Сейчас женщина живет в своей старой квартире на обычную пенсию.

Несмотря на преклонный возраст, женщина хотела бы вернуться к работе на певца. Но, по ее словам, он на ее телефонные звонки не отвечает.

Пользователи в интернете посочувствовали Люсе. Они предположили, что Киркоров за время работы стал для Люси близким человеком, которого теперь приходится терять, и осудили певца за увольнение Люси.