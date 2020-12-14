Шукшина раскрыла гонорары на ток-шоу 

По ее словам, на федеральных каналах царит пошлый, безнравственный негатив — ссоры, клевета, дрязги, жуткие семейные разборки. Артистка призвала телевизионщиков дать зрителям альтернативное телевидение — чтобы по меньшей мере половина контента была позитивной. Она выразила уверенность, что гости, эксперты и массовка принимают участие в съемках ток-шоу исключительно потому, что им за это платят.

«Я знаю порядок цен, это миллионы. Всем абсолютно платят. Это их заработок», — заявила Шукшина.

В 2018 году, как сообщал «Рамблер», уроженка Барнаула Фрея Зильбер публично заявила, что является матерью внука Шукшиной. По словам девушки, она встречалась с Макаром Касаткиным, сыном актрисы, забеременела и была им брошена.

В 2019-м Шукшина рассказала, что за два дня съемок и рассказ о конфликте в их семье ее дочь Анна Трегубенко получила четыре миллиона рублей, а ей самой за то же самое предлагали пять.