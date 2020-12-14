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Москва

Шукшина раскрыла гонорары на ток-шоу 

Артём Кульша 1 час назад
Шукшина раскрыла гонорары на ток-шоу
Фото: ТАСС
Знаменитости получают миллионы за участие в ток-шоу. Об этом актриса Мария Шукшина сообщила «Царьграду».
По ее словам, на федеральных каналах царит пошлый, безнравственный негатив — ссоры, клевета, дрязги, жуткие семейные разборки. Артистка призвала телевизионщиков дать зрителям альтернативное телевидение — чтобы по меньшей мере половина контента была позитивной. Она выразила уверенность, что гости, эксперты и массовка принимают участие в съемках ток-шоу исключительно потому, что им за это платят.

«Я знаю порядок цен, это миллионы. Всем абсолютно платят. Это их заработок», — заявила Шукшина.

В 2018 году, как сообщал «Рамблер», уроженка Барнаула Фрея Зильбер публично заявила, что является матерью внука Шукшиной. По словам девушки, она встречалась с Макаром Касаткиным, сыном актрисы, забеременела и была им брошена.
В 2019-м Шукшина рассказала, что за два дня съемок и рассказ о конфликте в их семье ее дочь Анна Трегубенко получила четыре миллиона рублей, а ей самой за то же самое предлагали пять.
В 2018 году 82-летняя мать Шушикной актриса Лидия Федосеева-Шукшина и 73-летний продюсер Бари Алибасов поженились. В 2019-м Федосеева-Шукшина переоформила на мужа одну из своих квартир, а затем попросила вернуть. Тот заявил, что это невозможно, потому что он переписал ее на своего помощника. Актриса обратилась в суд.
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Шоу-бизнес , Анна Трегубенко , Мария Шукшина , Лидия Федосеева-шукшина , Бари Алибасов , Царьград ТВ
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