Басков рассказал, для кого просил денег от государства 

Певец Николай Басков в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ объяснил , зачем в мае текущего года подавал заявку на получение МРОТ от государства. Артист подчеркнул, что просил средства не для себя.

Весной, как сообщал «Рамблер», ряд представителей отечественного шоу-бизнеса подали заявления на получение МРОТ от государства. В числе артистов, просивших о материальной помощи из-за отсутствия работы в условиях пандемии, оказались певец Дима Билан , телеведущая Регина Тодоренко и Николай Басков. Первым двум выделение МРОТ было одобрено, что вызвало негативную реакцию у пользователей соцсетей.

Басков, комментируя свое обращение к государству за помощью, отметил, что просил деньги не для себя. Он пояснил, что штат творческих работников, которые на него трудятся, состоит из 38 человек. Во время пандемии всем им певец, по его словам, исправно выплачивал зарплату.

«Это, на самом деле, крупные суммы денег. Я просил не для себя, а просил для коллектива», — подчеркнул Басков.

Он добавил, что свою «кубышку» вскрыл «уже давно».