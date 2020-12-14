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Сергей Шнуров готовится стать отцом 

Russian Teleweek 8 минут назад
Сергей Шнуров готовится стать отцом
Фото: ТАСС
Музыкант поделился радостной новостью в своём Instagram Известный рок-музыкант и телеведущий Сергей Шнуров ждёт пополнения в семье.
Об этом он рассказал фанатам в своём Instagram, поделившись переживаниями в стихотворении. Там он не очень стройно, но крайне романтично описывает нежные чувства к своей молодой жене Ольге Абрамовой, и предвкушает появление малыша на свет. Сергей Шнуров.
По словам старого товарища Шнурова по «Ленинграду», Стаса Барецкого, артист сильно изменился с начала его отношений с Абрамовой, стал более «сентиментальным и одухотворённым». И даже выглядеть стал иначе, «Как интеллигент».
Барецкий рассказал, что Ольга совсем не публичный человек, светская жизнь ей не интересна, и семья для неё намного важнее. Факты говорят о том, что он прав, ведь даже её страница в Instagram закрыта и доступна только близким для неё людям. Сергей Шнуров.
Ольга Абрамова — дочь бизнесмена-миллиардера Валерия Абрамова. Её отец занимается горно-металлургической промышленностью на Урале, и его компания — крупнейший производитель меди, цинка и драгоценных металлов в России.
По словам самого Шнурова, он изменял всем своим жёнам, кроме последней, но теперь стал другим. Автор текста Максим Дубровский
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Комментарии
Шоу-бизнес , Ольга Абрамова , Сергей Шнуров , Валерий Абрамов
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