Сергей Шнуров готовится стать отцом 

Музыкант поделился радостной новостью в своём Instagram Известный рок-музыкант и телеведущий Сергей Шнуров ждёт пополнения в семье.

Об этом он рассказал фанатам в своём Instagram, поделившись переживаниями в стихотворении. Там он не очень стройно, но крайне романтично описывает нежные чувства к своей молодой жене Ольге Абрамовой , и предвкушает появление малыша на свет. Сергей Шнуров.

По словам старого товарища Шнурова по «Ленинграду», Стаса Барецкого, артист сильно изменился с начала его отношений с Абрамовой, стал более «сентиментальным и одухотворённым». И даже выглядеть стал иначе, «Как интеллигент».

Барецкий рассказал, что Ольга совсем не публичный человек, светская жизнь ей не интересна, и семья для неё намного важнее. Факты говорят о том, что он прав, ведь даже её страница в Instagram закрыта и доступна только близким для неё людям. Сергей Шнуров.

Ольга Абрамова — дочь бизнесмена-миллиардера Валерия Абрамова . Её отец занимается горно-металлургической промышленностью на Урале, и его компания — крупнейший производитель меди, цинка и драгоценных металлов в России.

По словам самого Шнурова, он изменял всем своим жёнам, кроме последней, но теперь стал другим. Автор текста Максим Дубровский