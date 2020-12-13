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Москва

Рапунцель заявила, что у Бузовой и Манукяна контракт на любовь 

Ирина Лебедева 38 минут назад
Рапунцель заявила, что у Бузовой и Манукяна контракт
Фото: Instagram
Алена Рапунцель, бывшая участница «Дома-2, заявила, что у нее есть все доказательства того, что отношения Ольги Бузовой с Давидом Манукяном всего лишь проект и коммерческий контракт.
И придумано все это было ради пиара и дивидендов.

»У меня есть очень много информации по поводу того, что у них коллаборация. Я уверена, что у них контракт, то есть на 100%», — цитирует слова Алены Экспресс Газета.

Правда, Рапунцель допускает, что уже в процессе исполнения условий контракта у молодых людей могла возникнуть взаимная симпатия.

«А на работе что, нельзя встретить свою любовь? Контракт у них есть на 100%. Я их видела вместе, они ведут себя, как влюбленная пара, серьезно. Половина хайпа, половина чувств есть. Но больше, конечно, хайп».

Как ранее писал «Рамблер», несмотря на то, что в сети твердят: звездному союзу скоро наступит конец, Ольга Бузова и Давид Манукян продолжают радовать друг друга приятными сюрпризами.
Пара продемонстрировала идиллию у себя в Instagram.
Бузова опубликовала романтический ролик, на котором запечатлено одно из их свиданий.
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Шоу-бизнес , Давид Манукян
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