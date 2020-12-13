Виктория Боня обратилась к врачам, но они ей не смогли помочь 

Телеведущая Виктория Боня заболела. Девушку мучают сильные боли, ей тяжело дышать и передвигаться.

После особо сильного болевого приступа Виктория была вынуждена вызвать Скорую помощь.

Об этой неприятной истории она рассказала в сторис инстаграма.

Бывшую участницу «Дома-2» увезли в больницу. Там ее обследовали, сделали курс капельниц. Однако это кардинально не решило проблему.

Сейчас Виктория дома. Лежит в постели, лечится, но пока еще чувствует себя плохо. Как она рассказала в соцсети, она почти беспомощна.