Виктория Боня обратилась к врачам, но они ей не смогли помочь 

Телеведущая Виктория Боня заболела. Девушку мучают сильные боли, ей тяжело дышать и передвигаться.
После особо сильного болевого приступа Виктория была вынуждена вызвать Скорую помощь.
Об этой неприятной истории она рассказала в сторис инстаграма.
Бывшую участницу «Дома-2» увезли в больницу. Там ее обследовали, сделали курс капельниц. Однако это кардинально не решило проблему.
Сейчас Виктория дома. Лежит в постели, лечится, но пока еще чувствует себя плохо. Как она рассказала в соцсети, она почти беспомощна.
Как ранее писал «Рамблер», телеведущая и бывшая участница «Дома–2» Виктория Боня рассказала, что в детстве ее несколько раз пытались изнасиловать.