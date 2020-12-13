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В Минске Макс Корж попался силовикам 

Ирина Лебедева 1 час назад
В Минске Макс Корж попался силовикам
Фото: Instagram
Сегодня в Грушевском сквере Макс Корж с приятелем и девушками попались под руку силовикам. Молодые люди просто стояли и разговаривали.
Неподалеку остановился автобус с омоновцами. Они подошли к компании и забрали мужчин для проверки, увели их внутрь автобума.
При этом певца они не узнали, хотя одна из девушек объяснила, что перед ними — звезда и правильнее было бы просто сделать с Максом селфи.
Правда, задержанные быстро вернулись к свои подругам.

"Макс сказал, у них не проверяли паспорта, а только телефоны. Посмотрели, на какие телеграм-каналы они подписаны, и отпустили", — рассказала порталу news.tut.by участница событий.

Как ранее писал «Рамблер», белорусский певец Макс Корж призвал остановить акции протеста.
Он подчеркнул, что прямыми столкновениями с силовиками не будет возможно одержать победу и переманить их на сторону протестующих.
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Шоу-бизнес , Макс Корж
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