В Минске Макс Корж попался силовикам 

Сегодня в Грушевском сквере Макс Корж с приятелем и девушками попались под руку силовикам. Молодые люди просто стояли и разговаривали.

Неподалеку остановился автобус с омоновцами. Они подошли к компании и забрали мужчин для проверки, увели их внутрь автобума.

При этом певца они не узнали, хотя одна из девушек объяснила, что перед ними — звезда и правильнее было бы просто сделать с Максом селфи.

Правда, задержанные быстро вернулись к свои подругам.

"Макс сказал, у них не проверяли паспорта, а только телефоны. Посмотрели, на какие телеграм-каналы они подписаны, и отпустили", — рассказала порталу news.tut.by участница событий.

Как ранее писал «Рамблер», белорусский певец Макс Корж призвал остановить акции протеста.

Он подчеркнул, что прямыми столкновениями с силовиками не будет возможно одержать победу и переманить их на сторону протестующих.