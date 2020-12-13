Анохина занялась сексом с Майами на первом свидании

Можно сказать, что их знакомство началось с секса. Об этом Айза рассказала на шоу «Проверка» под полиграфом. Впрочем, она считает это совершенно нормальным.

«Мы в кино не дошли, просто *** в тачке и все. Это было первое свидание», — приводит ее слова СтарХит.

Как оказалось, именно Олегу Майами Анохина собиралась отправить фотографию своих гениталий, но по ошибке «слила» интимный снимок в сеть. Фото она быстро удалило, но из сети ничего не пропадает…

Тема секса получилась на шоу основной. Айза поделилась даже физиологическими подробностями.

«У нас очень много секса, иногда у меня все болит».

При этом у пары непростые отношения. То они расходятся, то сходятся опять.

Олег покорен тем, что Айза дает ему полную свободу, Анохина же считает возлюбленного несколько инфантильным, но ей очень нравится, как она нашел общий язык с ее сыновьями.