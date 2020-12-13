Долина шокировала публику платьем с декольте до талии 

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Платье Ларисы Долиной произвело фурор на песенном празднике "Золотой граммофон".

Певица основательно похудела, и теперь вполне может похвастаться прекрасной фигурой.

Она выбрала черное платье с блестками, в пол, с длинными рукавами и закрытой спиной.

Неординарным этот наряд стал благодаря смелому вырезу до самой талии. Создавалось впечатление, что платье одето прямо на голое тело.

Правда, вблизи можно было разглядеть, что треугольник выреза держится на прозрачной ткани телесного оттенка, а на Долиной одет телесного же цвета бюстгалтер.

Следует отметить, что не платьем единым блеснула звезда на церемонии.

Певица вошла в число лауреатов премии и получила награду, а также прекрасно выступила перед зрителями «ВТБ-Арены».