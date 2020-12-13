Боярский и Стоянов высказались о вакцине от коронавируса 

Начинается массовая вакцинация от коронавируса. У российских звезд к зловредному вирусу особое отношение — помимо прочих бед, он еще и практически лишил их работы.

Михаил Боярский относится к вакцинации очень серьезно и считает, что она — единственный способ остановить разгул пандемии.

Лично себе он обязательно сделает прививку. Пойдет к доктору, он, очевидно, вместе с супругой, а вот сын уже успел ранее вакцинироваться. Об этом рассказывает портал ura.news.

Юрий Стоянов был в первых рядах на прививку. Вакцинировался он еще в начале октября и теперь чувствует себя защищенным.

«Настоятельно рекомендую всем вакцинодиссидентам понять, что это единственный путь. Дисциплина, вакцинация и соблюдение всех норм — тогда, возможно, за год-полтора справимся», — уверен актер.

Как ранее писал «Рамблер», известный певец Родион Газманов одним из первых сделал себе прививку от новой коронавирусной инфекции.

По словам артиста, вакцинация прошла еще в начале осени. Певец решил стать добровольцем и лично на себе испытать российскую вакцину.