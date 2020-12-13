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Москва

Пригожин надеется, что отцовство смягчит характер Шнурова 

Ирина Лебедева 1 час назад
Пригожин надеется, что отцовство смягчит характер Шнурова
Фото: Instagram
Сергей Шнуров сообщил, что они с супругой ждут пополнения семейства.
Будущий счастливый отец уже принимает поздравления от коллег по шоу-бизнесу.
Отреагировал на эту новость и давний оппонент музыканта Иосиф Пригожин.

«Ну слава Богу, слава Богу, что он скоро станет отцом, я надеюсь, что это как-то изменит его настроение. Я могу только его поздравить. Может, и его агрессию поубавит», — сказал продюсер 5 Каналу.

Пригожин отметил, что был удивлен, узнав, что у Шнурова, оказывается, есть двое взрослых детей. Он никогда ранее о них не слышал.
Дочери лидера «Ленинграда от первого брака уже 27 лет, сыну от второго — 20. Нынешний семейный союз у 47-летнего Шнурова четвертый, а отцом он станет в третий раз.
Как ранее сообщал „Рамблер“, Сергей Шнуров опубликовал в инстаграме одно из немногих стихотворений без обсценной лексики.
Он сообщил фолловерам, что они с супругой Ольгой Абрамовой ждут прибавления семейства.
Музыкант возносит осанну карантинному периоду, который позволил им с супругой проводить больше времени друг с другом и, похоже, счастлив.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Ольга Абрамова , Сергей Шнуров , Иосиф Пригожин
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