Пригожин надеется, что отцовство смягчит характер Шнурова 

Сергей Шнуров сообщил, что они с супругой ждут пополнения семейства.

Будущий счастливый отец уже принимает поздравления от коллег по шоу-бизнесу.

Отреагировал на эту новость и давний оппонент музыканта Иосиф Пригожин

«Ну слава Богу, слава Богу, что он скоро станет отцом, я надеюсь, что это как-то изменит его настроение. Я могу только его поздравить. Может, и его агрессию поубавит», — сказал продюсер 5 Каналу.

Пригожин отметил, что был удивлен, узнав, что у Шнурова, оказывается, есть двое взрослых детей. Он никогда ранее о них не слышал.

Дочери лидера «Ленинграда от первого брака уже 27 лет, сыну от второго — 20. Нынешний семейный союз у 47-летнего Шнурова четвертый, а отцом он станет в третий раз.

Как ранее сообщал „Рамблер“, Сергей Шнуров опубликовал в инстаграме одно из немногих стихотворений без обсценной лексики.

Он сообщил фолловерам, что они с супругой Ольгой Абрамовой ждут прибавления семейства.

Музыкант возносит осанну карантинному периоду, который позволил им с супругой проводить больше времени друг с другом и, похоже, счастлив.