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Москва

Басков рассказал, почему просил финансовой помощи у государства 

Ирина Лебедева 1 час назад
Басков рассказал, почему просил финансовой помощи у государства
Фото: Instagram
Некоторое время назад Николай Басков в числе других звезд шоу-бизнеса пытался получить от государства финансовую помощь на фоне потери заработков из-за отсутствия возможности выступать.
Тогда артиста активно обсуждали и осуждали в сети.
И вот в эфире программы «Ты не поверишь!» Басков объяснил, почему он так старался добиться хотя бы перечисления МРОТ.
Оказывается, на него работает большой коллектив — 38 человек. И, конечно, звезда хочет сохранить штат своих проверенных сотрудников.
А для этого необходимо выплачивать людям заработную плату.

«Я давно вскрыл свою кубышку. Сейчас нет концертов, а на мне огромное количество людей. Все активно писали: «Басков просит МРОТ у государства». Я просил МРОТ не для себя, а для коллектива. Всем надо платить зарплату. На меня работают 38 человек. У всех семьи, дети», — цитирует Николая teleprogramma.pro.

Как ранее сообщал «Рамблер», несколько лет назад дуэт Николая Баскова и Таисии Повалий получился одним из самых популярных, а песня «Ты далеко» стала настоящим хитом.
Конечно же, в день рождения певицы Николай не смог не поздравить коллегу.
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Комментарии 3
Шоу-бизнес , Таисия Повалий , Николай Басков
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