Басков рассказал, почему просил финансовой помощи у государства 

Некоторое время назад Николай Басков в числе других звезд шоу-бизнеса пытался получить от государства финансовую помощь на фоне потери заработков из-за отсутствия возможности выступать.

Тогда артиста активно обсуждали и осуждали в сети.

И вот в эфире программы «Ты не поверишь!» Басков объяснил, почему он так старался добиться хотя бы перечисления МРОТ.

Оказывается, на него работает большой коллектив — 38 человек. И, конечно, звезда хочет сохранить штат своих проверенных сотрудников.

А для этого необходимо выплачивать людям заработную плату.

«Я давно вскрыл свою кубышку. Сейчас нет концертов, а на мне огромное количество людей. Все активно писали: «Басков просит МРОТ у государства». Я просил МРОТ не для себя, а для коллектива. Всем надо платить зарплату. На меня работают 38 человек. У всех семьи, дети», — цитирует Николая teleprogramma.pro.

Как ранее сообщал «Рамблер», несколько лет назад дуэт Николая Баскова и Таисии Повалий получился одним из самых популярных, а песня «Ты далеко» стала настоящим хитом.

Конечно же, в день рождения певицы Николай не смог не поздравить коллегу.