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Москва

Лобода разъяснила суть скандала на «Золотом граммофоне» 

Ирина Лебедева 43 минуты назад
Лобода разъяснила суть скандала на «Золотом граммофоне»
Фото: РИА Новости
Светлана Лобода удивила поклонников неожиданным демаршем — звезда в самый последний момент отказалась выступать на премии «Золотой граммофон».
Как сообщили СМИ, причиной отказа якобы было наличие в гримерке исполнительницы Мари Краймбрери ванны — как и у самой Светланы.
Публика засыпала сеть гневными комментариями, не понимая, почему наличие сантехнического предмета в гримерной коллеги столь принципиально, и почему страдать должен зритель.
И Лобода решила рассказать о тонкостях артистической кухни.
Как оказалось, злосчастная ванна раздора в данной ситуации фигурирует лишь как реквизит. А дело в организации самого концерта. В номере Светланы (не гостиничном, а концертном) часть сцен происходят как раз в ванной.

«Мы две недели готовили этот номер, я до пяти утра репетировала, наняла каскадеров, акробатов, мое тело все в синяках и ушибах. И за час до концерта я узнаю, что за два номера до меня режиссер «Граммофона» решил ввести в программу номер с использованием тоже ванны», — приводит слова певицы 5 Канал.

Светлана попыталась договориться с организаторами о том, чтобы разбить выступления ее и Краймбрери во времени. Но согласия не получила, и тогда решила вообще покинуть концертную площадку.
И проблему она видит не в капризах артистов, а в непрофессионализме организаторов.

«Я попросила расставить номера хотя бы по программе, потому что считаю это неуважением по отношению к зрителю и непрофессионализмом, когда идут подряд два номера с одинаковым реквизитом. И, когда мне в этом было отказано, я посчитала, что мое участие просто невозможно сегодня в «Золотом Граммофоне»».

Как ранее писал «Рамблер», покровители певицы Светланы Лободы повесят того, кто назовет имя отца ее ребенка.
Об этом бывший организатор гастролей артистки в России Стас Пшеницын заявил «Экспресс газете».
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Комментарии
Шоу-бизнес , Стас Пшеницын , Светлана Лобода
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