Басков объяснил, почему запросил помощь у РФ в виде МРОТ

«Золотой голос» России, певец Николай Басков объяснил, что просил материальную помощь у государства во время пандемии, чтобы поддержать свой коллектив. Артист признался, что давно «вскрыл кубышку» со сбережениями.
Басков рассказал в эфире НТВ, что вместе с ним работают 38 человек, у многих из них есть дети, некоторые взяли ипотеку. «У нас нету концертов, или еще что-то, а на тебе находится огромное количество людей. Хоть газеты и кричали, что Басков просил МРОТ, я просил не для себя, а просил для коллектива, который я во время пандемии не распустил и всем выплачивал зарплату», — отметил певец.
Николай Басков одним из первых подал заявление о «коронавирусных» выплатах в налоговую службу. У артиста открыто ИП, в котором трудоустроены музыканта, на каждого из них звезда эстрады может получить субсидию в размере одного минимального размера оплаты труда (МРОТ) — 12 300 рублей.
Ранее о финансовых проблемах из-за пандемии коронавируса рассказали продюсер Иосиф Пригожин, его супруга Валерия, шоумен Сергей Глушко (Тарзан). В ноябре певец Валерий Меладзе призвал российских артистов отказаться от съемок в новогодних телепередачах. Он обосновал это тем, что отрасль шоу-бизнеса несет большие потери из-за отмены концертов в период пандемии, пишет RNS.