Басков объяснил, почему запросил помощь у РФ в виде МРОТ

«Золотой голос» России , певец Николай Басков объяснил, что просил материальную помощь у государства во время пандемии, чтобы поддержать свой коллектив. Артист признался, что давно «вскрыл кубышку» со сбережениями.

Басков рассказал в эфире НТВ, что вместе с ним работают 38 человек, у многих из них есть дети, некоторые взяли ипотеку. «У нас нету концертов, или еще что-то, а на тебе находится огромное количество людей. Хоть газеты и кричали, что Басков просил МРОТ, я просил не для себя, а просил для коллектива, который я во время пандемии не распустил и всем выплачивал зарплату», — отметил певец.