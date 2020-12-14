Ещё
Далее:
Читайте также:
За вами следят!
За вами следят! Убедиться ⟶
Выберите регион
Москва

Басков объяснил, зачем просит помощь в виде МРОТ у государства 

Ura.Ru и ещё 4 16 минут назад
Басков объяснил, почему запросил помощь у РФ в виде МРОТ
Фото: Илья Московец © URA.RU
«Золотой голос» России, певец Николай Басков объяснил, что просил материальную помощь у государства во время пандемии, чтобы поддержать свой коллектив. Артист признался, что давно «вскрыл кубышку» со сбережениями.
Басков рассказал в эфире НТВ, что вместе с ним работают 38 человек, у многих из них есть дети, некоторые взяли ипотеку. «У нас нету концертов, или еще что-то, а на тебе находится огромное количество людей. Хоть газеты и кричали, что Басков просил МРОТ, я просил не для себя, а просил для коллектива, который я во время пандемии не распустил и всем выплачивал зарплату», — отметил певец.
Николай Басков одним из первых подал заявление о «коронавирусных» выплатах в налоговую службу. У артиста открыто ИП, в котором трудоустроены музыканта, на каждого из них звезда эстрады может получить субсидию в размере одного минимального размера оплаты труда (МРОТ) — 12 300 рублей.
Ранее о финансовых проблемах из-за пандемии коронавируса рассказали продюсер Иосиф Пригожин, его супруга Валерия, шоумен Сергей Глушко (Тарзан). В ноябре певец Валерий Меладзе призвал российских артистов отказаться от съемок в новогодних телепередачах. Он обосновал это тем, что отрасль шоу-бизнеса несет большие потери из-за отмены концертов в период пандемии, пишет RNS.
Видео дня. Мэр обвинил россиян в нежелании работать за 15 тысяч в Башкирии
Ura.Ru: последние новости
Сосед Заворотнюк рассказал, что артистка победила рак Сосед Заворотнюк рассказал, что артистка победила рак Ученые выяснили, как разные маски защищают от коронавируса Ученые выяснили, как разные маски защищают от коронавируса Выяснилось, сколько россияне тратят с зарплаты на еду Выяснилось, сколько россияне тратят с зарплаты на еду
Комментарии 1
Шоу-бизнес , Валерий Меладзе , Николай Басков , Сергей Глушко , Иосиф Пригожин , Федеральная налоговая служба , НТВ , Германия , Канада , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео обращение Тихановской перед Рождеством
04:18
Видео обращение Тихановской перед Рождеством
В мире
Нападение голодного тигра на дрессировщика попало на видео
00:39
Нападение голодного тигра на дрессировщика попало на видео
Происшествия
Падение ползавшего по крылу самолета мужчины попало на видео
00:57
Падение ползавшего по крылу самолета мужчины попало на видео
В мире
Атака смертника у здания ФСБ в Карачаево-Черкесии попала на видео
00:59
Атака смертника у здания ФСБ в Карачаево-Черкесии попала на видео
Происшествия
Рабочие в Индии разгромили завод по сборке iPhone и попали на видео
02:00
Рабочие в Индии разгромили завод по сборке iPhone и попали на видео
Происшествия
Санта-Клаус и эльф предотвратили угон машины в США и попали на видео
00:51
Санта-Клаус и эльф предотвратили угон машины в США и попали на видео
США
Задержания на акциях протеста в Минске попали на видео
00:27
Задержания на акциях протеста в Минске попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео последствий пожара в центре Москвы
00:54
Опубликовано видео последствий пожара в центре Москвы
Пожары
Протесты против ограничений из-за коронавируса в Риге попали на видео
03:41
Протесты против ограничений из-за коронавируса в Риге попали на видео
В мире
Протесты в Париже попали на видео
00:44
Протесты в Париже попали на видео
В мире Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение