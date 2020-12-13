Савичева рассказала о том, как пережила выкидыш

«После перелета ночью началось кровотечение. Тяжелее всего было сказать мужу, что не смогли сберечь. Это вообще был первый мой наркоз. Меня еще положили в палату с женщиной, у которой был выкидыш на большом сроке. Это был ад. Ощущение было, что меня всю изрезали», — сказала Савичева.