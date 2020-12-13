Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Выберите регион
Москва

Юлия Савичева рассказала о том, как пережила выкидыш 

Экспресс газета 2 часа назад
Савичева рассказала о том, как пережила выкидыш
Фото: Instagram
33-летняя российская певица Юлия Савичева откровенно рассказала, как она пережила выкидыш. Исполнительница приняла участие в передаче «Секрет на миллион» на телеканале НТВ, где в интервью Лере Кудрявцевой вспомнила об этой страшной истории. В произошедшем Юля винит себя — она решила продолжить гастрольную деятельность, несмотря на беременность. Савичева не остановилась даже тогда, когда у нее начались боли. В итоге столь безответственное отношение к собственному здоровью и привело к трагедии.

«Я легко относилась ко всему, что происходило. Родственники говорили, что я молодая и здоровая, все будет хорошо. Я с таким настроением и начала колесить. Позже начались боли. Говорила врачу, что болит низ живота, ноет поясница, она напоминала про таблетки, а я их не пила. Думала, что организм здоровый», — призналась артистка.

В результате после очередного перелета у Савичевой началось сильное кровотечение. Исполнительница была экстренно госпитализирована, ее прооперировали. Врачи делали все возможное, чтобы спасти младенца, однако сделать это не получилось — у Юли случился выкидыш. Женщина до сих пор не может сдержать слезы, рассказывая о произошедшем.

«После перелета ночью началось кровотечение. Тяжелее всего было сказать мужу, что не смогли сберечь. Это вообще был первый мой наркоз. Меня еще положили в палату с женщиной, у которой был выкидыш на большом сроке. Это был ад. Ощущение было, что меня всю изрезали», — сказала Савичева.

Видео дня. 50 лет спустя расшифровали послание серийного убийцы Зодиака
Экспресс газета: последние новости
«Каблучками цок-цок»: жена встретилась лицом к лицу с любовницей Ефремова «Каблучками цок-цок»: жена встретилась лицом к лицу с любовницей Ефремова Валерия осталась без миллионов из-за вскрывшихся обстоятельств Валерия осталась без миллионов из-за вскрывшихся обстоятельств Полина Гагарина высказалась новом романе и разводе с Исхаковым Полина Гагарина высказалась новом романе и разводе с Исхаковым
Комментарии 3
Шоу-бизнес , Юлия Савичева , Лера Кудрявцева , НТВ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Землетрясение в Чечне показали на видео
01:27
Землетрясение в Чечне показали на видео
Происшествия
Девушка в пуховике искупалась в Черном море и попала на видео
00:24
Девушка в пуховике искупалась в Черном море и попала на видео
Общество
Появилось видео запуска ракет «Булава» с подлодки «Владимир Мономах»
00:46
Появилось видео запуска ракет «Булава» с подлодки «Владимир Мономах»
Оружие
Вмерзшие в лед автомобили в Балашихе попали на видео
04:03
Вмерзшие в лед автомобили в Балашихе попали на видео
Катастрофы
Появилось видео с места гибели пятилетней девочки и ее отца в Москве
00:45
Появилось видео с места гибели пятилетней девочки и ее отца в Москве
Происшествия
Магомед Исмаилов устроил потасовку на парковке и попал на видео
00:22
Магомед Исмаилов устроил потасовку на парковке и попал на видео
Общество
Автомобиль въехал в толпу активистов Black Lives Matter и попал на видео
00:42
Автомобиль въехал в толпу активистов Black Lives Matter и попал на видео
Происшествия США
Аршавин появился на публике с новой возлюбленной и попал на видео
00:22
Аршавин появился на публике с новой возлюбленной и попал на видео
Шоу-бизнес
Опубликовано видео с места крупного ДТП во Владивостоке
00:54
Опубликовано видео с места крупного ДТП во Владивостоке
Происшествия
Подростки умылись водой из унитаза и попали на видео
00:19
Подростки умылись водой из унитаза и попали на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение