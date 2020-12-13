Савичева рассказала о том, как пережила выкидыш

33-летняя российская певица Юлия Савичева откровенно рассказала, как она пережила выкидыш. Исполнительница приняла участие в передаче «Секрет на миллион» на телеканале НТВ, где в интервью Лере Кудрявцевой вспомнила об этой страшной истории. В произошедшем Юля винит себя — она решила продолжить гастрольную деятельность, несмотря на беременность. Савичева не остановилась даже тогда, когда у нее начались боли. В итоге столь безответственное отношение к собственному здоровью и привело к трагедии.
«Я легко относилась ко всему, что происходило. Родственники говорили, что я молодая и здоровая, все будет хорошо. Я с таким настроением и начала колесить. Позже начались боли. Говорила врачу, что болит низ живота, ноет поясница, она напоминала про таблетки, а я их не пила. Думала, что организм здоровый», — призналась артистка.
В результате после очередного перелета у Савичевой началось сильное кровотечение. Исполнительница была экстренно госпитализирована, ее прооперировали. Врачи делали все возможное, чтобы спасти младенца, однако сделать это не получилось — у Юли случился выкидыш. Женщина до сих пор не может сдержать слезы, рассказывая о произошедшем.
«После перелета ночью началось кровотечение. Тяжелее всего было сказать мужу, что не смогли сберечь. Это вообще был первый мой наркоз. Меня еще положили в палату с женщиной, у которой был выкидыш на большом сроке. Это был ад. Ощущение было, что меня всю изрезали», — сказала Савичева.