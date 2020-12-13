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«На меня работают 38 человек»: Николай Басков объяснил, почему просил МРОТ у государства 

Teleprogramma.pro 23 минуты назад
Басков объяснил, почему просил МРОТ у государства
Фото: globallookpress.com
Певец Николай Басков в эфире шоу «Ты не поверишь!» на канале НТВ объяснил, почему несколько месяцев назад просил МРОТ у государства.

«Я давно вскрыл свою кубышку. Сейчас нет концертов, а на мне огромное количество людей. Все активно писали: «Басков просит МРОТ у государства». Я просил МРОТ не для себя, а для коллектива. Всем надо платить зарплату. На меня работают 38 человек. У всех семьи, дети».

Между тем недавно исполнитель вернулся с отдыха на Мальдивах.

«Меня там девчонки массировали. Я ходил на тайский массаж. Мне нельзя было загорать. Начались новогодние съемки. Стали писать руководители каналов: «Не приезжай с загаром». Там небольшой остров. Я сейчас свободный одинокий человек. В пандемию тяжело встречаться. Кстати, меня пригласили на Мальдивы бесплатно. Летал с компанией, с друзьями. Там был день рождения одного из друзей. Семь дней я чувствовал себя счастливым человеком. В Новый год буду работать. Была в мой жизни ситуация, когда я работал для четырех человек, так что ничего страшного», — заметил певец.

Ранее история с тем, что Николай Басков просит финансовой помощи у государства в пандемию имела широкий общественный резонанс. Певца осудили за такие действия.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Николай Басков , НТВ
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