Басков объяснил, почему просил МРОТ у государства

«Меня там девчонки массировали. Я ходил на тайский массаж. Мне нельзя было загорать. Начались новогодние съемки. Стали писать руководители каналов: «Не приезжай с загаром». Там небольшой остров. Я сейчас свободный одинокий человек. В пандемию тяжело встречаться. Кстати, меня пригласили на Мальдивы бесплатно. Летал с компанией, с друзьями. Там был день рождения одного из друзей. Семь дней я чувствовал себя счастливым человеком. В Новый год буду работать. Была в мой жизни ситуация, когда я работал для четырех человек, так что ничего страшного», — заметил певец.