Савичева пожаловалась, что не может слетать на Бали

Дом был подарен Савичевой и ее мужу, музыканту Александру Аршинову , на свадьбу в 2014 году. Но до настоящего времени у них ни разу не получилось его посетить. По словам певицы, поездка до него — большая проблема, так как на Бали очень долго и тяжело добираться.

«Ты представляешь, сколько туда лететь, как надо за ним ухаживать?» — обратилась Савичева к ведущей.

Кроме того, певица и ее муж постоянно летают в Португалию, где находится их дочь, поэтому времени на посещение зарубежной недвижимости не остается. Она добавила, что не знает, кто на данный момент за ней присматривает.

«Сейчас дом находится не в очень хорошем состоянии», — отметила Савичева.

В ответ на это Кудрявцева предложила ей все-таки съездить на Бали и привести жилье в порядок.