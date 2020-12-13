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Москва

Владеющая домом на Бали Савичева пожаловалась на невозможность его посетить 

Lenta.ru 1 час назад
Савичева пожаловалась, что не может слетать на Бали
Фото: globallookpress.com
Российская певица Юлия Савичева, владеющая недвижимостью на острове Бали (Индонезия), пожаловалась на невозможность посетить его в эфире шоу «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой на телеканале НТВ.
Дом был подарен Савичевой и ее мужу, музыканту Александру Аршинову, на свадьбу в 2014 году. Но до настоящего времени у них ни разу не получилось его посетить. По словам певицы, поездка до него — большая проблема, так как на Бали очень долго и тяжело добираться.

«Ты представляешь, сколько туда лететь, как надо за ним ухаживать?» — обратилась Савичева к ведущей.

Кроме того, певица и ее муж постоянно летают в Португалию, где находится их дочь, поэтому времени на посещение зарубежной недвижимости не остается. Она добавила, что не знает, кто на данный момент за ней присматривает.

«Сейчас дом находится не в очень хорошем состоянии», — отметила Савичева.

В ответ на это Кудрявцева предложила ей все-таки съездить на Бали и привести жилье в порядок.
Ранее две квартиры в Москве приобрела другая российская певица — Рита Дакота. По словам певицы, она купила недвижимость с инвестиционными целями, из страха «остаться однажды с ребенком без средств к существованию».
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Комментарии 4
Шоу-бизнес , Александр Аршинов , Рита Дакота , Юлия Савичева , Лера Кудрявцева , НТВ , Бали , Индонезия , Португалия
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