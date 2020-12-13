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Москва

Ксения Собчак записала рэп, посвященный Чубайсу 

BFM.RU 15 минут назад
«Чубайс бэби»: Собчак посвятила Чубайсу рэп
Фото: ТАСС
Ксения Собчак записала рэп, посвященный Анатолию Чубайсу, и выложила его в свой Instagram.

«Есть только один человек, которого в России хейтят больше, чем меня, — это Анатолий Чубайс! Поэтому нам, Анатолий Борисович, нужно держаться вместе», — таким комментарием она сопроводила премьеру клипа.

В речитативе нашли отражение самые яркие события биографии Чубайса. Попутно Ксения Анатольевна призналась политику в любви и заявила, что готова сменить фамилию на «Собчубайс».
Сам Анатолий Чубайс клип уже посмотрел и опубликовал его на своей странице в Facebook. На недвусмысленное предложение Ксении он ответил так: «Ежели бы я был не я, а красивейший, умнейший и лучший человек в мире и был бы свободен…»
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Шоу-бизнес , Политика , Анатолий Чубайс , Ксения Собчак
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